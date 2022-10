El hecho de que la Selección Colombia de fútbol de mayores no vaya a estar en el próximo Mundial de Fútbol no significa que los seguidores a este deporte en nuestro país vayan a ser ajenos a este certamen.

El local, Qatar, y Ecuador, instalados en el Grupo A, protagonizarán el juego naugural el 20 del ya citado mes (11:00 a.m.)

Entre tanto, a partir del 21 de noviembre, los partidos de la fase de grupos se disputarán a las 5:00 a.m., 8:00 a.m., 11:00 a.m., y 2:00 p.m. en horario colombiano. Así será la constante hasta el lunes 28.

Dado que algunos de los últimos partidos de la primera fase será determinantes para la clasificación a la segunda. La última fecha de cada cuadrangular, que se cumplirá entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, tendrá cuatro encuentros por día. Dos se disputarán en simultánea a las 11:00 a.m. y los restantes a las 2:00 p.m.