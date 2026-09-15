Jhon Arias quiere llevar a Palmeiras a una nueva semifinal de Libertadores; ¿a qué hora y dónde ver el partido contra LDU?

Bajo la batuta de Abel Ferreira, Palmeiras vivió en los últimos seis años una de las épocas más gloriosas del club, en la cual consiguió dos Brasileirao y, principalmente, dos Copas Libertadores de América. Este miércoles 16 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, el “Verdao” visita en Quito a Liga Deportiva Universitaria, con Jhon Arias como referente en el frente de ataque con José Manuel “El Flaco” López.
En la ida disputada en el Nubank Stadium de Sao Paulo, el Palmeiras se llevó el triunfo por la mínima 1-0 con gol del argentino Agustín Giay, quien anotó su primer tanto con la camiseta del verde paulista.
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