“Tienen amnesia”: Jhon Arias tras ganar con Palmeiras en la primera semifinal de la Libertadores ante su exequipo, Fluminense

El torneo más importante de clubes en Sudamérica, la Copa Libertadores, está llegando a su final con el primer juego de las semifinales. En un estadio Maracaná a reventar en Río de Janeiro, el Fluminense de Marcao, con los colombianos Julián Millán y Kevin Serna, recibió al tricampeón Palmeiras, que tiene en Jhon Arias una de las piezas fundamentales en cuanto al juego se refiere. Los del chocoano se impusieron 2-1 en condición de visitante para llevarse la ventaja en la serie.

Justamente, Jhon Arias fue uno de los protagonistas de la noche, haciéndolo incluso antes de que rodara la pelota. Entre agosto de 2021 y julio de 2025, el volante criollo vistió la camiseta de Fluminense, club con el que tocó la gloria en noviembre de 2023 al ganar la Copa Libertadores. Arias era ídolo en la institución carioca; sin embargo, su regreso al Brasileirao tras un fallido paso por la Premier League con Wolverhampton no gustó mucho a los hinchas del “Fluzao”, pues llegó a uno de los rivales históricos del club, Palmeiras.

Claramente, el contexto afectó a Jhon en su rendimiento, pues junto a Andreas Pereira fue el jugador de campo con peor calificación en el triunfador de la noche. Su imprecisa presentación es apenas algo normal; no obstante, esto no borra el gran torneo que está teniendo Arias, quien ha jugado todos los partidos de esta edición de la “Gloria Eterna”, marcando 3 goles y brindando 2 asistencias a sus compañeros. Su partido dejó los siguientes números: 19 pases correctos de 25 intentados (76%), ningún tiro al arco, ningún regate completado y 9 acciones defensivas.

“Creo que tienen amnesia, es así, es muy jodido. Supe lo que es ganar en ese club (Fluminense), estoy en sus libros de historia y eso nadie lo puede borrar. Así es el fútbol, y ahora, defiendo otra institución (Palmeiras)”, declaró Jhon Arias.