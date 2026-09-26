Ni el gol de Dayro salvó al Once Caldas del Arriero; Bucaramanga ganó y es el único invicto del FPC

La decimosegunda fecha del fútbol profesional colombiano cruzó al Once Caldas de Hernán Darío “El Arriero” Herrera contra el Atlético Bucaramanga de Pablo Peirano. El “Blanco Blanco” llegó a este compromiso con la obligación de recomponer el camino después de caer en su visita al Deportivo Pasto la fecha pasada por 0-1, mientras que los “Leopardos” ganaron el fin de semana anterior contra Internacional de Bogotá. Los “Búcaros” se impusieron al cuadro manizaleño por 3-1 en el estadio Palogrande.
Bucaramanga no demoró en poner orden al compromiso y tan solo al primer minuto se puso adelante en el marcador con gol de Emerson Batalla. El delantero que le costó al cuadro bumangués más de 2 millones de dólares está pagando con creces su precio. El tumaqueño de 25 años llegó a 6 goles y 3 asistencias en 10 partidos de la Liga Betplay 2026-2, siendo el líder del ataque junto a Luciano Pons.