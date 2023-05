Autuori reflexiona sobre la campaña de Nacional y lo que serán las semifinales

Reflexivo, pausado, seguro de su trabajo y feliz por lo que viene realizando con Atlético Nacional este semestre. Así se mostró el técnico brasileño Paulo Autuori en diálogo con EL COLOMBIANO, previo al inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-1 en los que visitará este sábado al Pasto (5:00 p.m.) en la fecha 1.

Ya se le ve consistencia al equipo, era un tema de paciencia...

“Este es un proceso natural, el tema de la poca paciencia y la tolerancia no tiene que ver solamente con el fútbol. Nuestra sociedad no tiene la paciencia necesaria para esperar las cosas, todo se quiere ya. En mi carrera siempre me acostumbré a sudar mucho para subir de nivel, pero esta generación quiere las cosas sin esfuerzo, estar arriba sin importar cómo”.

¿Y cuál es el cómo de Autuori?

“Cuando hablo de proceso es necesario romper paradigmas, uno de construcción para armar las cosas de otra manera, pero el fútbol, por lo general no te genera este tiempo. Es una situación que no pasa solo en Suramérica, aunque sí es más evidente. Siempre voy a preferir un proceso que venga de menos a más, porque esto significa que el grupo tiene una buena capacidad de absorber conceptos”.

¿Cuándo llegan los resultados con ese proceso?

“No me gusta obtener resultados por la suerte y el azar, y después ver qué es lo que voy a hacer para seguir ganando. No creo en eso y nadie ni nada me va quitar esa mirada ni la tranquilidad para desarrollar ese trabajo, porque el tiempo que llevo en el fútbol me ha mostrado que ese es el camino que a mí me genera seguridad. La gente siempre habla de ganar y si uno no lo hace jugando bien habrá un sinsabor y también al contrario. Uno puede jugar bien y no llegan los resultados y la gente también estará inconforme”.

Entonces, ¿cómo conciliar eso?

“Mi vida profesional me ha hecho entender que para tener algo consistente y duradero hay que respetar las maneras, los procesos, porque si no existirán retrocesos que no gustan para nada. Yo ya he pasado por esas etapas, he empezado muy bien y viene un bajón. También he ido de menos a más y así he logrado los objetivos más importantes”.

¿Qué le gusta hoy de este Nacional?

“Que ya entendemos más los conceptos ofensivos, que son más complejos de trabajar que los defensivos. Este es un equipo que viene mostrando solidez hace varias fechas, pero necesitaba progresar un montón en la fase de creación, construcción y finalización. En eso hemos mejorado bastante. Nuestra labor es que los jugadores absorban los conceptos para tener movimientos que puedan generar facilidades para llegar al último tercio y ahí sí que venga la fantasía y la creatividad, que es lo que hace la diferencia”.

¿Cómo analiza a los rivales del cuadrangular?

“Serán de una gran dificultad, porque cuando ellos enfrentan a Nacional juegan al 100% y nosotros debemos hacerlo al 120%. En ese aspecto cuenta mucho la actitud, no alcanza el aspecto técnico y competitivo. Nos sucedió en el partido con Tolima, en el que cambiamos radicalmente del primer al segundo tiempo y solo fue por un cambio de actitud, y así volvimos a mostrar lo que se hizo en los últimos partidos”.