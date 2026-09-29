“Vamos camino a la sanación, cerca del milagro”: Norberto Peluffo habló sobre su proceso de recuperación del cáncer

Tiene el tesón que caracteriza a los santandereanos. Por eso, no cede ante la dificultad. En ningún momento de la vida lo ha hecho. Ni cuando era futbolista, ni cuando el alcohol le tomó ventaja después de ser uno de los estelares del “kínder de Zubeldía”, que hizo brillar a Atlético Nacional antes del triunfo continental de la década de los 80.
Mucho menos ahora, que con 68 años enfrenta un cáncer complicado y no se ha rendido. Por el contrario, muestra su mejor actitud y le ha puesto fe y empeño a la recuperación. Sobre su salud y las lecciones que le ha dejado su carrera en el deporte, Norberto Peluffo habló con este diario.