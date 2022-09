Ante un rival que no está clasificado para la Copa Mundo en Qatar a finales de este año, Lorenzo, con deportistas experimentados y otras jóvenes promesas, supo combinar talento para lograr no solo el contundente triunfo sino también para empezar a recuperar confianza en el seno tricolor tras no lograr el cupo, por tercera vez seguida, al máximo certamen del balompié.

“Empezamos este nuevo proceso con mucha ilusión”, escribió este domingo James Rodríguez en sus redes sociales luego de silenciar críticas gracias a su grata actuación ante los guatemaltecos. No solo estuvo veloz física y mentalmente, también anotó el primer gol del encuentro.

Hasta Lorenzo mostró sorpresa frente al buen nivel que evidenció el jugador que llegó recientemente al Olympiacos de Grecia, y que duro, prácticamente, seis meses sin jugar.

Publicidad

“Lo de James me sorprendió incluso a mí. Sabemos que no está en su mejor momento por continuidad, pero nadie puede negar sus condiciones y la calidad que tiene. Tuvo una actitud muy buena, como todo el equipo, y nos alegra”, indicó el orientador en rueda de prensa.

¿Hay recambio?

Frente a la pregunta si el equipo no tiene recambio, sobre todo al comenzar el encuentro con diez jugadores que ya han estado en la Selección y alinear solo a un debutante, el central Andrés Llinas, el estratega fue claro.

Publicidad

“Nunca se sabe. En una de las charlas les dije a los muchachos que disfruten y aprovechen la oportunidad, porque no se sabe cuál puede ser la última convocatoria. El grupo se irá construyendo con un número más alto de jugadores, porque hay lesionados y otros que no pudieron venir. La idea es que todos apuntemos para el mismo lado”.

Además, enfatizó en que los deportistas de mayor trayectoria son fundamentales para consolidar a los de menor edad.

“No es lo mismo si no están estos muchachos, que tienen experiencia y fueron los encargados de llevar a esta Selección a lo más alto, ya que les quitan la presión a los jóvenes. Para mí, eso estaba claro, pero uno no sabe hasta que sucede. Fue un buen debut de algunos chicos, espero que sigan así”.