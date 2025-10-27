Néiser Villarreal enfurece a los hinchas de Millonarios; jugador de Nacional estaría involucrado en la polémica

La relación Néiser Villarreal y Millonarios parece desgastarse cada vez más, pues un nuevo gesto del delantero de 20 años con un rival de los embajadores enfureció a la hinchada capitalina.

No aprendiendo de lo sucedido en aquella ocasión cuando en medio de una transmisión en redes sociales el jugador vinculado al cuadro embajador salió vistiendo la camiseta del América de Cali, ahora el delantero, figura de la Selección Colombia sub-20, mostró su apoyo a uno de los jugadores de Atlético Nacional, también rival de Millonarios.

En lo que algunos consideran un manejo poco profesional de las redes sociales, Villarreal estuvo atento al desempeño de su amigo Marino Hinestroza, delantero vallecaucano del verde de Antioquia que tras tener un cuestionado rendimiento en partidos anteriores, en el Clásico Paisa disputado el domingo se reencontró con el gol y volvió a ser determinante para Nacional.

A través de sus redes, el delantero de 20 años publicó una imagen del jugador de Nacional con la frase: “volviste animal”. La foto publicada en las historias de Instagram del jugador de Millonarios duró unos cuantos minutos y luego fue borrada.