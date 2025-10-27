x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Néiser Villarreal enfurece a los hinchas de Millonarios; jugador de Nacional estaría involucrado en la polémica

El jugador del cuadro embajador ya había generado malestar en la afición albiazul antes del Mundial Sub-20 saliendo en redes con la camiseta del América de Cali. Ahora la polémica es con otro histórico rival del club capitalino.

  • Néider Villarreal tiene molestos a los hinchas de Millonarios tras unas felicitaciones públicas hechas a uno de los jugadores de Atlético Nacional. Foto: @neyserdavid_23
    Néider Villarreal tiene molestos a los hinchas de Millonarios tras unas felicitaciones públicas hechas a uno de los jugadores de Atlético Nacional. Foto: @neyserdavid_23
  • El jugador activo de Millonarios felicitó públicamente a Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional. Foto: Captura historias de @neyserdavid_23
    El jugador activo de Millonarios felicitó públicamente a Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional. Foto: Captura historias de @neyserdavid_23
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

27 de octubre de 2025
bookmark

La relación Néiser Villarreal y Millonarios parece desgastarse cada vez más, pues un nuevo gesto del delantero de 20 años con un rival de los embajadores enfureció a la hinchada capitalina.

No aprendiendo de lo sucedido en aquella ocasión cuando en medio de una transmisión en redes sociales el jugador vinculado al cuadro embajador salió vistiendo la camiseta del América de Cali, ahora el delantero, figura de la Selección Colombia sub-20, mostró su apoyo a uno de los jugadores de Atlético Nacional, también rival de Millonarios.

Lea también: Marino Hinestroza volvió al gol con Nacional; así brilla en el clásico paisa

En lo que algunos consideran un manejo poco profesional de las redes sociales, Villarreal estuvo atento al desempeño de su amigo Marino Hinestroza, delantero vallecaucano del verde de Antioquia que tras tener un cuestionado rendimiento en partidos anteriores, en el Clásico Paisa disputado el domingo se reencontró con el gol y volvió a ser determinante para Nacional.

A través de sus redes, el delantero de 20 años publicó una imagen del jugador de Nacional con la frase: “volviste animal”. La foto publicada en las historias de Instagram del jugador de Millonarios duró unos cuantos minutos y luego fue borrada.

El jugador activo de Millonarios felicitó públicamente a Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional. Foto: Captura historias de @neyserdavid_23
El jugador activo de Millonarios felicitó públicamente a Marino Hinestroza, jugador de Atlético Nacional. Foto: Captura historias de @neyserdavid_23

Aunque pareciera una simple felicitación entre amigos, para la hinchada de Millonarios este suceso no pasa desapercibido y sería un gesto del delantero de 20 años para buscar ser despedido del club bogotano e irse prematuramente al Cruzeiro de Brasil, club con el que todo estaría acordado para jugar en el 2026.

Villarreal fue una de las figuras de la Selección Colombia dirigida por César Torres, que alcanzó el tercer lugar en el Mundial de Chile, igualando la mejor participación en este certamen 22 años después de que los dirigidos por Reinaldo Rueda lo lograran en Emiratos Árabes Unidos.

Pese a ese brillo con la tricolor y haber conseguido el botín de plata en el certamen, desde que regresó a Colombia, el tumaqueño de 20 años no se ha presentado a entrenar con Millonarios, algo que podría traerle sanciones ante la Fifa por incumplimiento de contrato.

Néiser tiene contrato con Millonarios hasta finalizar este año y tiene un preacuerdo con Cruzeiro para unirse a su plantilla en enero de 2026. Debido a los tiempos del trato, el jugador nacido en Tumaco se iría al fútbol brasilero libre, sin dejarle ganancia al club con el que debutó profesionalmente.

Siga leyendo: Video | ¿Se los perdió? Reviva aquí los goles del clásico paisa entre Nacional y DIM por la fecha 17 de Liga del 2025

Temas recomendados

Fútbol
Atlético Nacional
Selección Colombia
Hinchas
Fútbol colombiano
Mundial Sub 20
Millonarios
Liga BetPlay
Futbolista
Bogotá
Marino Hinestroza
Néiser Villarreal
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida