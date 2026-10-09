¿Podrán entrar las dos hinchadas al duelo de cuartos de final de la Copa BetPlay entre Nacional y DIM? Día y hora del partido

Atlético Nacional e Independiente Medellín ya conocen la fecha y la hora para disputar uno de los partidos más esperados de los cuartos de final de la Copa BetPlay. El clásico antioqueño se jugará el próximo 14 de octubre, a las 8:30 p. m., en el estadio Atanasio Girardot, con la localía del conjunto verdolaga.

El compromiso, que definirá a uno de los semifinalistas del certamen, se disputará a partido único. Esto aumenta la expectativa entre los aficionados de ambos equipos, pues no habrá un duelo de vuelta y cualquier error puede resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Uno de los aspectos destacados para este encuentro será la presencia de las dos hinchadas en las tribunas del escenario deportivo de Medellín. De acuerdo con la distribución establecida, la tribuna norte estará destinada a los seguidores del DIM, mientras que las demás localidades serán para los aficionados de Atlético Nacional, con una excepción: la tribuna occidental será compartida por ambas aficiones.