La repentina salida de Luis Zubeldía del banquillo de Sao Paulo ha desatado una oleada de especulaciones en el entorno de Atlético Nacional. Mientras el equipo verdolaga se prepara para cerrar su participación en la Liga BetPlay-1 ante Once Caldas, un sector de la hinchada ha comenzado a postular al técnico argentino como el candidato ideal para reemplazar a Javier Gandolfi, luego de la eliminación en los cuadrangulares semifinales.

No obstante, desde las oficinas de Atlético Nacional la postura es otra. Los directivos, encabezados por el presidente Sebastián Arango Botero, han sido enfáticos en que no se tomarán decisiones hasta después del partido de este jueves frente a Once Caldas. La continuidad de Gandolfi será evaluada con lupa y dependerá del análisis integral del semestre. A pesar de la decepción que dejó la Liga, la directiva mantiene, por ahora, su intención de respaldar el proceso, siempre que se cumplan ciertas condiciones de mejora.