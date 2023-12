Las contrataciones que han llegado hasta ahora al Atlético Nacional, de cara al 2024, en el papel son hombres importantes que han dejado una grata impresión en los equipos por los que han pasado, a excepción del presente de Carlos Sierra, quien contrario a lo que sucedió con él en el América, en Junior no tuvo la continuidad esperada (21 partidos en todo el año). Sin embargo, nadie duda de sus capacidades.

El técnico Jhon Bodmer ya destacó la llegada de los dos primeros (Torres y Castro): “Torres es de los extremos que está en el top 3 o 4 del país con las mejores asistencias de gol al área, en promedio y efectividad. Castro, por su parte, está entre los cinco laterales del país que tienen el mejor duelo uno contra uno defensivo, ademas de juego aéreo. No es un lateral profundo, pero sí de apoyo y que les da tranquilidad a los extremos e interiores, tiene ida y vuelta y me puede jugar de volante y central. Nos da esa versatilidad y la idea es ponerle a Édier (Ocampo) un jugador que me lo exija más en esa posición”.