Con una pálida derrota y muchas dudas, Nacional cerró la fase de grupo de la Copa Libertadores

Con un equipo lleno de juveniles, el verde cayó 1-0 con Patronato en el estadio Atanasio Girardot.

El fútbol del equipo antioqueño fue liviano como su nómina. Lo más rescatable fueron sus laterales, Andrés Salazar y Edier Ocampo, quienes salieron constantemente, pero no encontraron eco en muchos de sus compañeros para tener la profundidad necesaria y generar opciones de gol.

Pese a la necesidad que tenía de ganar para intentar ir por el primer lugar del grupo y así jugar con uno de los segundos de las otra zonas, en Nacional no se notó la ambición de ir por el resultado y tampoco la fuerza que a veces acostumbra con otro tipo de jugadores.

En el segundo tiempo, fue Patronato el que hizo más por el partido, pese a que el elenco local ya sabía que Olimpia estaba goleando a Melgar y se quedaría con el primer lugar.

El verde no perdió por más goles gracias a Kevin Mier y a la falta de puntería de su rival. Sin embargo, el fútbol premió al equipo que mostró más ambición y fue el club argentino, que al minuto 81, en un cabezazo de Cristian González, puso el 1-0 definitivo.

Ese se convirtió en el primer gol de su historia jugando como visitante en la Copa Libertadores, y su primer triunfo del torneo continental. Además, se clasificó a la Copa Sudamericana.

Aunque en Nacional no estuvo la mayoría de jugadores que perdió la final de Liga ante Millonarios, al parecer todo el plantel verde no se pudo recuperar de ese golpe y al técnico Autuori le tocará trabajar mucho para cambiarle la cara a un equipo que no convence con su fútbol y que hoy tiene decepcionados a sus hinchas.

La única buena noticia del partido para el verde fue el regreso de Álvaro Angulo después de una larga recuperación. Incluso, el lateral tuvo para igualar el partido en el último minuto, pero el portero de Patronato lo impidió.

El sorteo de los octavos de final será el próximo miércoles 5 de julio y más allá del rival que le toque al elenco antioqueño, será una prueba de fuego para el actual proceso, con el que los hinchas están perdiendo la paciencia, sobre todo, por la forma de juego del equipo.

Reviva aquí el minuto a minuto de este compromiso:

Minuto 90+7: Después de que Álvaro Angulo tuviera el empate, pero el portero lo impidiera, terminó el partido con una pálida derrota de Nacional.

Minuto 81: Goool!! de Cristian González, quien gana en el juego aéreo y vence a Mier. 1-0 gana Patronato.

Minuto 75: Cristian González falla frente al portero Mier. Se salva Nacional.

Minuto 72: Remate de Óscar Perea y Tomás Ángel por poco anota en el rebote, pero falla.

Minuto 57: La jugada más clara del partido y se la perdió Esquivel ante la salida de Kevin Mier.

Minuto 53: Nacional no genera opciones de gol claras en el segundo tiempo.

Minuto 50: Primer remate de Patronato a puerta y responde Mier.

Minuto 46: Inicia el segundo tiempo entre Nacional y Patronato.

Minuto 45+1: Termina el primer tiempo entre Nacional y Patronato, 0-0 el marcador.

Minuto 45: Patronato se defiende, mientras Nacional busca fórmulas de ataque.

Minuto 41: El compromiso sigue 0-0, mientras Olimpia gana 4-0 a Melgar y es primero del grupo.

Minuto 38: Primera llegada de Patronato en el primer tiempo pero responde Kevin Mier.

Minuto 33: Nacional tiene el balón, pero carece de profundidad.

Minuto 24: Jader Gentil engancha y remata, pero de nuevo responde el cuidapalos visitante.

Minuto 22: Juan Pablo Torres desborda, pero el portero de Patronato responde.

Minuto 18: Nacional toma el protagonismo desde el inicio del juego. Todavía no se abre el marcador mientras que Olimpia gana 1-0 a Melgar.

Minuto 7: Nacional toma el protagonismo desde el inicio del juego.

Minuto 1: Rueda el balón en el Atanasio.