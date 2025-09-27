En vivo | Al término del primer tiempo, Nacional y Millonarios igualan sin goles

El Atanasio Girardot se viste de clásico este sábado, Atlético Nacional recibe a Millonarios en un duelo que trasciende la tabla de posiciones: es una cita con la historia, con la memoria y con una herida abierta que ya se acerca a los siete años sin cicatrizar.

La última vez que la hinchada verdolaga celebró un triunfo sobre el equipo embajador en Medellín por Liga fue en el segundo semestre de 2017, bajo la dirección técnica de Juan Manuel Lillo. Desde entonces, pasaron 11 partidos, ocho entrenadores y demasiadas decepciones. El Atanasio, inexpugnable para Millonarios, se convirtió en un territorio de frustraciones para los locales, alimentando un dominio azul que duele en el orgullo verdolaga.

Atlético Nacional ocupa la quinta posición con 20 puntos, a cuatro del líder Bucaramanga, y un triunfo lo dejaría más cerca de asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales.

Por su parte, Millonarios, dirigido por Hernán Torres, llega en la casilla 12 con 14 unidades. Viene de vencer 3-2 a Fortaleza, pero necesita sumar de a tres para acercarse al octavo lugar y revivir sus esperanzas de clasificación tras un inicio irregular que terminó con la salida de David González.

Diego Arias definió el once titular con los siguiente jugadores: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

