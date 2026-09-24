Nacional vs. Millonarios: los números que calientan el clásico en el Atanasio

En el historial general, Nacional y Millonarios se han enfrentado en 302 oportunidades en diferentes competencias. El balance registra 86 victorias para el conjunto antioqueño, 101 empates y 115 triunfos del equipo bogotano, con 362 goles anotados por el Verde y 438 recibidos.
Si se toman únicamente los partidos correspondientes a la Liga, el registro comprende 277 encuentros: Nacional ganó 81, empató 90 y perdió 106. En esos compromisos, el equipo antioqueño marcó 340 goles y recibió 405.
La estadística cambia cuando se analiza exclusivamente la condición de local de Nacional en Medellín. Por Liga, ambos equipos se han enfrentado 137 veces en el Atanasio Girardot, con 57 triunfos verdolagas, 41 empates y 39 victorias de Millonarios. En materia goleadora, Nacional convirtió 199 tantos y recibió 173.