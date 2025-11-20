¡Atlético Nacional sin Atanasio! Junior veta otros estadios: “No vamos a dar ventajas”

Atlético Nacional enfrenta un desafío logístico de cara a la próxima fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana. El conjunto verdolaga no podrá utilizar su estadio, el Atanasio Girardot, para recibir a Junior de Barranquilla debido al montaje del concierto de J Balvin, programado para el 29 de noviembre, tres días después del partido.
Ante esta situación, Nacional evaluó varias opciones para trasladar el encuentro, considerando escenarios en Manizales, Pereira y Armenia. Sin embargo, por cuestiones logísticas y la negativa del conjunto barranquillero de jugar en estas ciudades, la opción más viable parece ser el estadio de Ditaires, en Itagüí, un escenario cercano a Medellín que permitiría mantener cierta familiaridad para el equipo local.