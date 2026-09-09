Nacional visita a Millonarios, ¿qué resultado necesita para clasificarse a la semifinal de la Liga Femenina?

El grupo de viajeras para el duelo ante Millonarios lo integran Stefany Castaño, María Isabel Múnera, Karen Vidal, Sofía García, Analiz Zambrano, Lizeth Ocampo, Emiliana Isaza, Kelly Ibargüen, Melissa Moreno, Stefany Cedeño, Luisa Álvarez, Stefanía Orrego, Salomé Builes, Lucero Robayo, Sara Martínez, Jylis Corena, Marian Steling y Manuela González.

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“Estamos muy animadas por las victorias, esto nos ayudó para mejorar en la confianza, y ahora necesitamos es ser más efectivas en el ataque, porque generamos muchas opciones y eso es importante para buscar el triunfo. Esperamos también contar con nuestros hinchas en Bogotá y que los que están en Medellín nos envíen las mejores energías para lograr el triunfo”, comentó Sofía García, jugadora de Nacional.

Las verdolagas, que vienen de sumar dos triunfos consecutivos ante Internacional de Bogotá, ahora se enfrentan a Millonarios , que es líder del grupo con 8 puntos, seguido por Internacional de Palmira con 7; mientras que Nacional es tercero con 7 unidades y último el otro cuadro capitalino con 4 puntos.

Atlético Nacional femenino, que es dirigido por Jorge Barreneche, se mide a Millonarios este miércoles, a las 6:00 de la tarde en el estadio El Campín, con la necesidad de sumar puntos y así mantener la opción matemática de lograr la clasificación a la semifinal de la Liga Femenina.

A las antioqueñas además del duelo ante Millonarios, les resta el compromiso en casa, de la sexta fecha ante Internacional de Palmira, mientras que en esa jornada el clásico capitalino será entre Millonarios e Internacional de Bogotá.

Si las dirigidas por Barreneche logran una victoria o un empate ante las azules, podrán en casa buscar la clasificación a la semifinal de la Liga. Hay que recordar que las antioqueñas no tuvieron un buen arranque del cuadrangular y perdieron en los dos primeros juegos, lo que les restó el margen de error en las siguientes fechas.

Si empatan con Millonarios, seguirán siendo terceras, pero igualadas con Internacional de Palmira con 7 puntos, por lo que en el juego de la última fecha podrían concretar, con una victoria, su cupo a la semifinal.

Si ganan, las Verdes pasarían a ser las líderes del Grupo A y, por ende, a tener la primera opción para, en casa, consolidar su avance a la siguiente fase del torneo. Si el resultado es adverso, las dirigidas por Barreneche ya no dependerán de sí mismas para buscar la clasificación, pero matemáticamente aún tendrán chance, siempre y cuando Millonarios le gane a Internacional de Bogotá en la última jornada del cuadrangular.

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En el cuadrangular B, el líder es Deportivo Cali con 10 puntos, seguido de Santa Fe con 7; América de Cali tiene 4 y Orsomarso cierra el grupo con un punto.

Este miércoles, además del partido de Nacional ante Millonarios, se disputarán los duelos Santa Fe-Cali desde el estadio de Techo y América recibe en el Pascual a Orsomarso; ambos duelos serán a las 3:00 de la tarde.

Hay que recordar que el título de la Liga Femenina es un tema pendiente de Atlético Nacional que, aunque ha sido líder en el todos contra todos en varias ediciones del torneo, no ha logrado consolidar ese rendimiento en los tramos finales de la competencia y lo máximo que ha logrado es el subtítulo.

Los cuatro clasificados pasarán a la semifinal para luego establecer los equipos que disputarán el duelo por el título y también hay que recordar que los finalistas tendrán inmediatamente el cupo para la Copa Libertadores Femenina que se disputará en octubre, del 15 y 31 de ese mes, en Ecuador.

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