“Quiero felicitar al grupo porque hizo un gran esfuerzo hoy, no solamente desde lo físico sino en el desarrollo de la idea de juego. Construimos varias situaciones de gol y de riesgo. Pisamos el área rival en varias ocasiones y eso me da tranquilidad”, manifestó Bodmer, en contravía de lo que realmente había sucedido en la cancha, donde se notó un equipo con poco fútbol, atropellado, sin ideas y que sufrió en defensa, con muy pocos momentos de claridad .

Nacional superó en la primera fecha a Alianza FC 3-1, pero lo hizo después de un primer tiempo muy pobre. En la segunda jornada fue al Pascual Guerrero y el América lo dejó en vergüenza con el 4-1 en contra. Y, este jueves, igualó 1-1 con el Once Caldas en un compromiso en el que quizás, en otro momento, lo mostrado por el club verde no se consideraría tan malo, pero es que venía de ser goleado ante un clásico rival y tenía la obligación de pasar por encima del blanco de Manizales para dejar atrás ese trago amargo.

Ídolos se han pronunciado

Tal vez por esa falta de fútbol y resultados que muestra el equipo, referentes de la institución como Macnelly Torres, el técnico Santiago Escobar y el exportero Gastón Pezutti, se han pronunciado sobre la situación.

“Nacional no hizo grandes contrataciones, sigue aspirando a lo mismo, no está para pelearle el torneo a los equipos grandes y no tiene nómina para competirle a esos rivales de nombre. Me imagino que va a ser peor en los torneos internacionales”, dijo Macnelly.

Por su parte, Sachi Escobar indicó que los directivos de Nacional deben darle buenas herramientas al técnico. “El entrenador debe poder desarrollar el trabajo en un equipo que tiene la exigencia de ser campeón y que quiere estar todos los años en la Copa Libertadores”.

Pezutti argumentó que las nuevas políticas del club, de mostrar y vender juveniles, no permiten crear un proyecto a mediano plazo para consolidar un equipo. “Veo un cúmulo de individualidades que quieren ser parte de un negocio de venta, en la que cada uno busca su salida por beneficio personal”.

DIM, en las mismas

Por otro lado, Independiente Medellín fue goleado en la primera fecha 5-0 por Millonarios, venció con dificultades al Pereira en la segunda (1-0) y recibió otra goleada, esta vez del Junior, 3-0 en la última jornada.

El técnico Alfredo Arias ha dicho que los ha afectado la salida de 14 futbolistas para este semestre.

“No hay duda que aunque muchos de los titulares quedaron, hay un cambio en la plantilla y en lo que es el relacionamiento diario y tenemos que recomponer muchas cosas”.

Tras el resultado con Junior, Arias reconoció la falta de eficacia del equipo que, pese a generar unas 7 opciones de gol, terminó goleado.

“Otra vez nos pusimos a perder muy rápido por un error nuestro. El que más responsabilidad tiene soy yo, porque es un patrón que repetimos en Bogotá ante Millonarios y ahora nos vuelve a suceder en Barranquilla y toca corregirlo, porque cuando nos anotan tan rápido perdemos claridad para jugar”.