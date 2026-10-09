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Luto en el fútbol colombiano: Murió el goleador Eduardo Vilarete, tras luchar contra una penosa enfermedad

A los 73 años falleció el legendario delantero del Unión Magdalena y también jugó en Atlético Nacional.

  • En 2017 Atlético Nacional había hecho un homenaje a sus leyendas, y en esa ocasión Vilarete compartió con Oswaldo Marcial Palavecino y Hugo Horacio Londoño, con quienes aparece en la imagen. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    En 2017 Atlético Nacional había hecho un homenaje a sus leyendas, y en esa ocasión Vilarete compartió con Oswaldo Marcial Palavecino y Hugo Horacio Londoño, con quienes aparece en la imagen. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 39 minutos
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El delantero Eduardo Emilio Vilarete falleció a los 73 años de edad, y tras luchar contra un tumor que le fue descubierto hace unos meses, y por el cual se tuvo que someter a la amputación de su pierna izquierda en agosto de este año.

Vilarete es uno de los grandes goleadores que ha tenido el fútbol colombiano, tras su paso por clubes como Unión Magdalena, Atlético Nacional, Bucaramanga, Tolima y la Selección Colombia.

A través de un comunicado, su familia confirmó la muerte del jugador, que será velado en Ibagué, ciudad en la que residía, y posteriormente se realizará una ceremonia especial en Santa Marta, su ciudad natal, para que la afición del Unión se despida de su goleador histórico.

Vilarete se había sometido a una cirugía en agosto pasado, en la que le amputaron su pierna izquierda como una de las medidas para salvar su vida, ya que había sido diagnosticado con un sarcoma (tipo de cáncer que se origina en los tejidos blandos del cuerpo), según lo informado por su hija Angélica Vilarete.

Eduardo Emilio Vilarete es considerado uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. A lo largo de su carrera marcó más de 200 goles oficiales, cifra que lo ubica entre los grandes artilleros del balompié nacional.

Su trayectoria incluye pasos por Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, y también jugó en el exterior en el Deportivo Quito, Liga de Quito y el Audaz de Ecuador; también alcanzó a jugar en Deportivo Pacífico de Perú.

Su capacidad goleadora, potencia física y oportunismo frente al arco lo convirtieron en uno de los atacantes más temidos de su época.

Con Atlético Nacional fue campeón en dos ocasiones, en 1976 y 1981, siendo el goleador del equipo y del torneo en 1981 con 24 anotaciones; por ello, fue llamado a la Selección Colombia y estuvo en la Copa América de 1979 y las Eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982.

Con la camiseta de la Selección Colombia también escribió páginas importantes. Integró el equipo nacional en el Torneo Preolímpico de 1976, donde fue una de las principales figuras ofensivas, disputó la Copa América de 1979 y participó en las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 1978, anotando el único gol colombiano en esa clasificación, frente a Paraguay. Permaneció vinculado a la Tricolor entre 1976 y 1985.

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Luego de su retiro, el goleador se dedicó a la labor de cazatalentos para el Unión Magdalena.

Tras descubrirle la enfermedad, le realizaron dos intervenciones; en la primera se le removió el tumor y se realizó una reconstrucción con cirugía plástica, pero desafortunadamente, durante la recuperación, reapareció más agresivo en el mismo punto.

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Por ello, en la segunda intervención en agosto pasado, le amputaron la pierna izquierda para tratar de salvarle la vida, pero este viernes falleció, aunque su familia no confirmó la causa de su muerte.

Preguntas y respuestas

¿De qué murió el exfutbolista Eduardo Emilio Vilarete?
Eduardo Emilio Vilarete falleció a los 73 años tras luchar contra un sarcoma, un tipo de cáncer en los tejidos blandos. Aunque en agosto de 2026 le amputaron la pierna izquierda para intentar salvar su vida tras la reaparición del tumor, la familia no confirmó la causa exacta de su deceso en el comunicado final.
¿Dónde se realizarán las exequias y el velorio de Eduardo Emilio Vilarete?
El velorio inicial se llevará a cabo en Ibagué, ciudad donde residía el exfutbolista. Posteriormente, la familia se trasladará a Santa Marta para una ceremonia especial y para que los aficionados del Unión Magdalena puedan rendirle un último homenaje a su goleador histórico.
¿Cuántos goles marcó Eduardo Emilio Vilarete en su carrera profesional?
Eduardo Emilio Vilarete anotó más de 200 goles oficiales a lo largo de su carrera futbolística. Esta cifra lo consolida como uno de los atacantes más temidos y prolíficos del balompié colombiano en las décadas de 1970 y 1980.

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