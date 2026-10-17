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José Mourinho explotó, esto dijo el entrenador del Real Madrid sobre Vinícius Junior

El jugador recibió cuatro fechas de suspensión tras recibir tarjeta roja en el duelo ante Sevilla por tirar del pelo a un rival.

  • José Mourinho técnico del Real Madrid entregó explosivas declaraciones y se refirió al tema de Vinicuis Júnior y Javier Tebas. FOTO GETTY
    José Mourinho técnico del Real Madrid entregó explosivas declaraciones y se refirió al tema de Vinicuis Júnior y Javier Tebas. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, aseguró este sábado que seguramente habría dejado el club blanco “el verano pasado” si hubiera estado en el lugar de Vinícius Junior, en plena crisis de confianza y sancionado con cuatro partidos por haber tirado del pelo a un adversario.

El delantero brasileño de 26 años, que lleva dos años sin lograr recuperar su mejor nivel en Madrid, es criticado con frecuencia por los aficionados madrileños e incluso ha sido pitado en ocasiones, además de ser objeto de mofas e insultos racistas en varios estadios.

Su carácter volcánico también provoca que muchas veces sea amonestado por los árbitros, y el pasado fin de semana fue expulsado contra el Villarreal por tirar del pelo a un rival.

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Luego se encaró con el árbitro, por lo que ha recibido una sanción de cuatro partidos: dos por tirar del pelo y otros dos por su conducta hacia el juez.

“Vini es un tipo fantástico, le tengo mucho cariño. Valoro mucho el hecho de que consiga vivir y sobrevivir en este entorno con una sonrisa. Yo, si estuviera en su lugar, probablemente ya no seguiría aquí”, dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Sevilla.

“El verano pasado, probablemente habría forzado una salida hacia una competición, un país, un núcleo de clubes y estadios donde los rivales le respetarán. Pero, por amor al Real Madrid, y con la fe de que las cosas siempre pueden mejorar, renovó”, añadió el técnico.

Según la prensa española, el extremo brasileño estuvo cerca de fichar por el Arsenal, vigente campeón de Inglaterra, pero prefirió quedarse en Madrid con un contrato de oro, ampliado hasta 2032.

Entérese: Dura sanción a Vinícius tras expulsión ante Villarreal: se pierde el clásico contra Barcelona

Preguntado sobre el presidente de LaLiga, Javier Tebas, cuya dimisión pidió el Real Madrid el viernes después de que este comparara los métodos de Real Madrid TV con los del ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, Mourinho parecía que se habían sobrepasado “los límites”.

“Hemos entrado en un terreno en el que creo que las únicas disculpas válidas son si se habla de un caso clínico. Si no, no hay ninguna justificación ni ninguna excusa”, afirmó.

El Real Madrid, cuarto en LaLiga a seis puntos del FC Barcelona, líder invicto, recibe al Sevilla FC el domingo en el estadio Santiago Bernabéu con el objetivo de al menos mantener la distancia con su gran rival antes del Clásico de la próxima semana.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De cuántos partidos es la sanción a Vinícius Jr. y por qué motivos se la aplicaron?
La sanción a Vinícius Jr. es de cuatro partidos en total. El castigo se divide en dos partidos por tirarle del pelo a un jugador del Villarreal durante su expulsión y otros dos partidos adicionales por encararse y dirigirse de forma inadecuada al árbitro.
¿Qué dijo José Mourinho sobre el futuro de Vinícius Jr. en el Real Madrid?
Mourinho afirmó que, si él hubiese estado en el lugar de Vinícius, probablemente habría forzado su salida del club el verano pasado hacia otra liga donde existiera mayor respeto por parte de los rivales. Pese a ello, destacó el cariño que le tiene al delantero y justificó su permanencia por su amor al Real Madrid.
¿Hasta qué año renovó contrato Vinícius Jr. con el Real Madrid y qué club intentó ficharlo?
Vinícius Jr. renovó su contrato con el Real Madrid hasta el año 2032. Según la prensa española, el Arsenal (vigente campeón de la Premier League) estuvo muy cerca de ficharlo antes de que el brasileño decidiera prolongar su vínculo en Madrid.

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