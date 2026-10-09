Mourinho sale en defensa de Mbappé y califica de “ridículo” el revuelo por sus viajes y su lesión

“Mbappé estuvo aquí, tuvo su diagnóstico, fue a una consulta externa porque su rodilla tiene un historial que no se puede olvidar y hubo coincidencia total entre los diagnósticos”, argumentó Mourinho.

Sin embargo, Mourinho rechazó las interpretaciones que han surgido alrededor de esos episodios y aseguró que no hay motivos para cuestionar el comportamiento del futbolista. El técnico defendió el seguimiento médico que ha recibido el francés y explicó que hubo coincidencia entre los diagnósticos.

Las visitas de Mbappé a Francia y Suiza, pese a sus problemas físicos, las imágenes en las que aparece entrando a un establecimiento nocturno y montando en bicicleta, así como su llegada a los entrenamientos el lunes por la tarde, en lugar de hacerlo por la mañana junto a sus compañeros, alimentaron el malestar entre una parte de la afición.

José Mourinho salió en defensa de Kylian Mbappé en medio de la polémica que rodea al delantero francés durante el parón de selecciones. El entrenador calificó de “ridículo” el debate generado por los viajes del atacante, sus apariciones públicas mientras se recupera de una lesión de rodilla y las críticas de algunos aficionados, a quienes, según el técnico, la prensa ha influenciado.

El entrenador también respondió a las versiones sobre las actividades del delantero durante su estancia fuera de Madrid. Según explicó, el lugar al que acudió no era una discoteca, sino un establecimiento que acogía un evento de la semana de la moda. Sobre las imágenes en bicicleta, señaló que se encontraba en un hotel compuesto por pequeñas casas y que el desplazamiento se produjo por zonas comunes.

Con ironía, Mourinho cuestionó la dimensión que alcanzó la controversia y rechazó que esas imágenes fueran motivo para alimentar las críticas contra el jugador.

Mourinho apunta a la prensa y pide justicia para Mbappé

El técnico fue más allá de la defensa deportiva y responsabilizó a los medios de comunicación de alimentar el ambiente de desaprobación que rodea al delantero. En su comparecencia, incluso hizo referencia a los posibles silbidos que Mbappé podría recibir en el estadio Santiago Bernabéu.

“Que el Bernabéu pite es uno de vuestros objetivos, no es necesario ser Einstein para entenderlo”, afirmó, en un reproche dirigido a los periodistas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Mourinho también expresó su deseo de que los aficionados valoren la situación con criterio. “Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo... y ser justo es ser inteligente”, manifestó.

Como parte de su respaldo al atacante, el entrenador confirmó que Mbappé será titular en el próximo compromiso. Además, dejó claro que no mantendrá en la convocatoria a un futbolista que, a su juicio, no se comporte de acuerdo con las exigencias del club.

“Yo prometo que un jugador del Real Madrid que no se comporte como jugador del Real Madrid, no va a estar en el banquillo; no van a poder pitarlo, porque va a estar en casa”, sentenció.

Valverde, en duda, y respaldo a Vinicius

Durante la rueda de prensa, Mourinho también se refirió a la situación de Federico Valverde, quien es duda para el siguiente partido. El técnico pidió paciencia con el proyecto deportivo y utilizó como referencia el proceso de Mikel Arteta en el Arsenal para defender la necesidad de tiempo y continuidad.

Asimismo, dedicó palabras de respaldo a Vinicius Júnior, quien también atraviesa un momento delicado. Mourinho aseguró que le afecta ver al brasileño en esa situación y destacó su deseo de recuperar su mejor versión.

“Me hace mal, porque él quiere mucho estar bien; merece ser ayudado”, expresó sobre el extremo.

Con el regreso de la competición liguera, Mourinho busca dejar atrás las controversias que marcaron el parón internacional y centrar la atención en el fútbol. Su mensaje fue claro: respaldo a Mbappé, protección para Vinicius y una petición de paciencia para un proyecto que todavía necesita consolidarse.