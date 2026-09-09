Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

El mensaje viral de un niño a Messi: “Ya nos dio todo, que descanse y sea muy feliz”

Con unas palabras de agradecimiento, un niño argentino recibió la noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina con una serenidad que impactó a los hinchas y encendió las redes sociales hasta ser viral.

  • En un país donde el fútbol se vive al límite de las emociones, la reacción de un niño ante el adiós de Lionel Messi se convirtió en una lección pública de madurez. FOTO: Getty y tomada de redes sociales de @gonisantiago_
    En un país donde el fútbol se vive al límite de las emociones, la reacción de un niño ante el adiós de Lionel Messi se convirtió en una lección pública de madurez. FOTO: Getty y tomada de redes sociales de @gonisantiago_
  • El niño identificado como “Salvi Goñi” fue el que envió el mensaje viral a Lionel Messi. FOTO: Tomada de redes sociales de @gonisantiago_
    El niño identificado como “Salvi Goñi” fue el que envió el mensaje viral a Lionel Messi. FOTO: Tomada de redes sociales de @gonisantiago_
  • Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 contra España. FOTO: Getty
    Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 contra España. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 6 horas
bookmark

Un video de pocos segundos de una sincera conversación entre un padre y su pequeño hijo sobre Lionel Messi bastó para conmover recientemente a millones de usuarios en redes sociales tras hacerse tendencia en todo el mundo.

Luego de conocerse la decisión del astro de poner fin a su ciclo con la Selección Argentina, a los 39 años, las reacciones de los hinchas no se hicieron esperar y la de un pequeño aficionado en particular destacó entre el resto y se convirtió en un fenómeno viral.

Le puede interesar: Video | Luis Suárez le ganó duelo a Dávinson: anotó en victoria del Sporting a Galatasaray en Champions

El niño identificado como “Salvi Goñi” fue el que envió el mensaje viral a Lionel Messi. FOTO: Tomada de redes sociales de @gonisantiago_
El niño identificado como “Salvi Goñi” fue el que envió el mensaje viral a Lionel Messi. FOTO: Tomada de redes sociales de @gonisantiago_

La reacción viral del pequeño Salvi

En la grabación, compartida recientemente por su padre en Instagram, el niño identificado como “Salvi Goñi” recibió la noticia del adiós del astro rosarino con la camiseta albiceleste. Lejos de romper en llanto o expresarse con molestia, el menor reaccionó con una sorpresiva templanza.

“Bueno, si él lo decide, él siempre hace todo bien. Por algo decidió no jugar más. Nunca me voy a olvidar de todos los goles que gritamos con Messi. Como mil goles, pa. Qué feliz nos hizo. Messi es el más grande del mundo y Diego también”, afirmó el pequeño Salvi.

Con estas palabras que para muchos en redes reflejaron “serenidad”, el pequeño expresó que se trata de una decisión merecida, reconociendo el recorrido y todo lo que el capitán le entregó al fútbol de su país a lo largo de su trayectoria.

“Yo estoy un poquito triste, pero si quiere descansar, hay que descansar. Se lo merece, tiene que descansar. Nos dio un montón de copas, nos dio un montón de alegrías, nos dio un montón de goles, no se le puede pedir más nada. Ya nos dio todo; lo único que descanse y sea feliz”, expresó.

El registro audiovisual acumula hasta ahora cerca de 15 millones de reproducciones en Instagram y generó una ola de comentarios que destacaron el cariño y respeto de las nuevas generaciones hacia el histórico jugador número diez.

“Pa, yo después le quiero mandar un mensajito a Messi. Que descanse y que sea muy feliz, que a nosotros nos dio todo. Y lo amo mucho, mucho y nunca me voy a olvidar de él”, aseguró el niño. Además, Salvi respondió cuáles fueron las enseñanzas que le dejó el futbolista argentino tras la pregunta de su padre: “¿Qué es lo que nos enseñó Messi?”.

“Ser educado adentro de la cancha y afuera de la cancha. Messi nos enseñó a ser buenas personas. Si no sale, no sale, no sale, intentamos, intentamos, intentamos y sale. Si no sale, lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos... algún día lo lograrás. Sale, no te sale, no te sale, no te sale, no te sale, no te sale... te sale”, detalló Salvi.

Al final, el papá le volvió a preguntar: ¿Y eso quién te enseñó todo eso? Y el pequeño hincha argentino concluyó con una respuesta que sorprendió a su padre y a todo el internet. “Messi, Maradona y vos”.

Para saber más: Video | De la firma al empaque: crearon juguete inspirado en la carta de retiro de Messi y se convierte en fenómeno en redes

El contexto y las estadísticas del ‘10’ con Argentina

La noticia del retiro de Lionel Messi marcó el cierre de una de las etapas más gloriosas en la historia del fútbol de selecciones. A lo largo de su carrera con el combinado mayor de Argentina, el delantero disputó más de 180 partidos internacionales y se consolidó como el máximo goleador histórico de la albiceleste con más de 100 anotaciones.

Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 contra España. FOTO: Getty
Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 contra España. FOTO: Getty

Su trayectoria internacional incluye la obtención de la Copa América en 2021, la Finalissima en 2022 y el punto más alto de su carrera con la consecución de la Copa Mundial de la Fifa en Catar 2022. Tras años de finales disputadas y reconocimientos individuales, el capitán argentino deja un legado estadístico e institucional sin precedentes en su país.

También le puede interesar: Video | ¡Como en los viejos tiempos! Cristiano Ronaldo anotó su gol 979 con un salto sostenido en una nueva victoria de Al-Nassr

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué plataforma se publicó originalmente el video viral del niño ‘Salvi’ y quién lo compartió?
El video fue publicado originalmente en Instagram por el padre del niño, desde donde se propagó con rapidez a otras plataformas sociales.
¿Por qué fue tan comentada la reacción del niño a diferencia de otros aficionados?
La reacción generó impacto porque rompió el patrón habitual de llanto o enfado en hinchas jóvenes; el menor demostró serenidad y comprensión, expresando que el capitán merecía descansar por todo lo que entregó al fútbol argentino.
¿El niño o su familia mencionaron si el mensaje llegó a conocimiento de Lionel Messi?
En el texto original no se especifica ni se confirma si Lionel Messi o su entorno cercano llegaron a ver la grabación del niño.
¿Cuántas visualizaciones tiene el video del niño expresando su mensaje hacia Messi?
La grabación acumula millones de reproducciones en redes sociales, aunque la cifra exacta varía constantemente conforme continúa compartiéndose en distintas plataformas.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Argentina
Hinchas
Redes sociales
Virales
Futbolistas en el exterior
Tendencias
Jóvenes
niños
Videos
Retiro
Historia
Fútbol Internacional
Deportistas
Hijos
Mensaje
Padres
selecciones
Suramérica
Argentina
Lionel Messi
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos