“Estoy enfocado en la 19, no en irme de Nacional”: Marlos Moreno despeja los rumores sobre su salida

“Estoy muy contento por la invitación. Creo que es un presente bueno, no solamente conmigo, sino también con el grupo. Estamos haciendo las cosas muy bien y creo que vamos por buen camino”.

Marlos Moreno atraviesa uno de sus mejores momentos desde su regreso a Atlético Nacional. El atacante ha recuperado protagonismo, suma cinco goles en este semestre y se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo dirigido por Lucas González. En diálogo con Línea de Gol de EL COLOMBIANO habló de su trabajo individual, las críticas que recibió, su relación con el técnico, el regreso de Franco Armani y Alexis Henríquez, los rumores sobre una posible salida y su ilusión de volver a la Selección Colombia.

Desde su llegada a Nacional ha realizado un trabajo físico adicional. ¿Qué tan importante ha sido ese esfuerzo individual?

“Para mí eso es el trabajo en silencio. Además de darte un buen rendimiento físicamente, te sirve para el futuro, pensando en cuántos años vamos a durar en esta profesión. Si cada día trabajas y perfeccionas algunas cosas, tanto en la parte física como mental, eso te va a ayudar no solamente en el presente, sino también en el futuro. Es un secreto que uno hace por querer estar bien, por querer estar mejor en algunos aspectos del terreno de juego. Eso es fundamental para subir el rendimiento”.

Su adaptación a Nacional no fue sencilla. Tuvo lesiones y también dos expulsiones. ¿Qué fue lo más difícil?

“El tema de las expulsiones me dio muy duro porque fueron dos seguidas, en los dos torneos que estábamos compitiendo, que eran Copa y Liga. Fueron por faltas, pero todo ser humano se equivoca. Lo importante fue que aprendí de eso y seguimos trabajando con el enfoque de que no se vuelva a repetir”.

Ahora que está en su mejor momento, han surgido rumores sobre una posible salida, incluso hacia Brasil. ¿Qué les dice a los hinchas?

“Por ahora son solamente rumores. En este momento, la persona que me está ayudando en ese tema es Tomás Maya. Estamos enfocados en lograr la 19 con Atlético Nacional y eso es lo más importante. Tenemos muy claro el presente. El semestre pasado no pudimos conseguir un objetivo que realmente era nuestra obligación y hoy estamos enfocados en eso”.

Sus cinco goles en seis partidos son un argumento importante para una posible renovación. ¿Cómo vive ese momento?

“Todos estamos ilusionados. Yo también estoy muy ilusionado con el gran equipo que tenemos y con el cuerpo técnico, que nos ha dado un plus para seguir cumpliendo los objetivos. Vamos por buen camino. Lo más importante es que todos estamos enfocados en que se puede lograr el objetivo y tenemos la mentalidad positiva de que, con la ayuda de Dios, en diciembre lo vamos a lograr”.

Lucas González ha hablado públicamente de su intención de recuperar su mejor versión. ¿Qué ha significado esa confianza?

“Lucas es una gran persona. Desde el primer momento en que llegó se acercó y fue muy directo conmigo. Habló sobre lo lindo que podíamos lograr juntos, como quedar campeones con Atlético Nacional. Ha depositado mucha confianza en mí y me ha guiado por ese camino de crecimiento, haciéndome entender que puedo aportar y ayudar mucho. Creo que eso ha sido fundamental en la parte personal”.

¿Mantiene la ilusión de regresar a la Selección Colombia?

“Es un secreto que todo jugador profesional quiere jugar y vestir la camiseta de su país, representar a los colombianos. Obviamente sigo con esa ilusión. Me preparo para llegar a mi mejor versión y ayudar a mi equipo, pero no dejamos de lado la posibilidad de ser parte de la Selección. Es un orgullo y una satisfacción muy grande poder representar al país”.

¿Qué papel ha jugado su familia en este proceso, especialmente durante los momentos difíciles?

“Para ellos siempre soy el mejor. Siempre me han apoyado y han creído mucho en mí. Saben el tipo de persona que soy, la responsabilidad y los compromisos que tengo en esta profesión. Como usted lo dijo al principio de la entrevista, creo que cada esfuerzo tiene su recompensa. Ellos ven mi esfuerzo, que trato de hacer las cosas bien, y sabían que en cualquier momento iba a llegar la bendición”.

Usted ganó la Copa Libertadores con Nacional, pero ha dicho que todavía no se considera ídolo. ¿Qué le falta para sentirse así?

“Todavía no me creo ídolo porque faltan muchas cosas por lograr. Alexis Henríquez tiene 12 o 13 títulos, Franco Armani también. Yo tengo pocos títulos nacionales, creo que cuatro o cinco con Nacional. Para ser realmente ídolo hay que lograr más objetivos. Estoy tratando de ganar muchos títulos acá en Nacional. Creo que cuando llegue a diez, once o doce títulos será como decir: ‘He ganado todo aquí en el club’. Cada año las cosas son mejores. Llevo más de una década vinculado al club y creo que eso sí demostraría que puedo ser ídolo y tener el liderazgo que representan Franco Armani y Alexis Henríquez”.

El semestre pasado recibió muchas críticas, pero nunca salió a responder. ¿Por qué decidió guardar silencio?

“Para mí es algo normal. Siempre van a existir críticas, tanto positivas como negativas. Estamos en el club más grande del país y siempre habrá ese tipo de comentarios. Quizás ellos tenían la razón, quizás no. Nosotros adentro sabemos que es muy fácil criticar sin conocer las dificultades que puede tener una persona o por lo que esté pasando. Todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Yo simplemente trato de enfocarme en lo que tengo que hacer. Algunas cosas salen bien y otras salen mal, pero lo importante es mantener el enfoque porque en cualquier momento las cosas van a salir bien. Siempre el trabajo te va a recompensar”.

¿Cómo fue reencontrarse con Franco Armani y Alexis Henríquez?

“Con Franco siempre es grato y bonito compartir. Hace mucho tiempo no tenía la oportunidad de estar con él ni de compartir camerino otra vez. Desde que salió de Nacional ha evolucionado muchísimo y ha ganado muchos títulos con River y con la Selección. Me enorgullece mucho volver a compartir historia con él. Con Alexis también ha sido muy especial. Siempre hemos tenido comunicación y hemos compartido momentos. Cuando él llega nuevamente a Nacional creo que le da un plus, le da la vuelta a todo. Siempre ha creído mucho en mí y en mi trabajo. Él es una persona muy trabajadora y me conoce perfectamente. Eso me ayuda a seguir mejorando, encontrándome y creciendo. Creo que Alexis es una persona fundamental en este proceso”.

Alexis le dijo que la calidad seguía intacta y que solamente necesitaba confianza. ¿Qué significó esa charla?

“Él se acercó y me dijo que seguía creyendo mucho en mí, que me faltaba un poquito de cariño y de partidos, y que me iban a dar toda la confianza que necesitaba. Jugar al fútbol no se olvida. Eso no se olvida. Es solamente un poquito de amor, cariño y confianza, y seguramente vas a volver a dar lo que realmente necesitamos de ti”.

Sofascore lo reconoció como el mejor jugador colombiano de agosto en Sudamérica. ¿Qué significa ese reconocimiento?

“Realmente no me creo mucho eso. Simplemente quiero seguir ayudando al equipo y compartiendo momentos felices con el grupo. Repito: creo que la 19 va a ser fundamental. Estamos en una etapa de crecimiento y el grupo se ve cada vez mejor, más fuerte y fortalecido. Creo que vamos por buen camino”.

¿Cómo ha sido adaptarse a la idea de juego de Lucas González?

“Muy bien. El profesor Lucas es un grandísimo entrenador. Para mí es un secreto que trabaja y explica muy bien. Es una idea de valentía, de ir al frente y proponer independientemente de dónde juguemos, de presionar, atacar por todos lados. Para nosotros, como Sarmiento, Morelos y los delanteros, que somos los pilares de la parte de adelante, nos favorece mucho porque continuamente estamos generando opciones de gol y presionando alto. Con esa presión estamos más cerca de marcar y generar oportunidades”.

¿Cuáles son sus objetivos personales y grupales para este semestre?

“En estos momentos mi objetivo es enfocarme en la 19 y ganarla. El semestre pasado fue bastante complicado por las críticas y porque no pudimos conseguir el título que queríamos. También queríamos jugar la Sudamericana y no pudimos hacerlo. Este semestre es la revancha de eso. Esa es la mentalidad que tengo en estos momentos y, con Dios, esperamos conseguirlo”.

¿Cómo maneja su familia las críticas que recibe en redes sociales?

“Si sufrieron, no me lo dijeron. Yo trato de que ellos no estén muy pendientes de las redes sociales porque son complejas. Muchas veces ponen lo que les conviene por un ‘like’ o para promocionar cualquier tipo de cosa. Trato de que ellos estén al margen de muchos comentarios negativos o malintencionados. Yo tengo redes sociales por temas de publicidad y cosas así, pero si fuera por mí, no tendría redes. Hay mucha gente que utiliza las redes sociales con mala intención, pero uno entiende que quizás quieren ser como tú, te tienen rabia o envidia. Hay que asumir ese tipo de cosas. Gracias a Dios he sido fuerte en ese aspecto y, independientemente de lo que digan, no me lo voy a creer, porque sé el tipo de persona que soy y mi madre también lo sabe”.

¿Cuál es la posición en la que se siente más cómodo?

“Lucas me conoce muy bien. Por mi desequilibrio y mi manera de jugar puedo servir por derecha, de media punta e incluso de nueve. Pero mi posición actual es extremo izquierdo y ahí me siento mejor. Creo que tengo los conceptos del juego más sincronizados, voy mejor al espacio, me perfilo mejor y es la posición en la que estoy más acostumbrado a jugar”.