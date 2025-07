El mensaje de Higuita va cargado de un cariño especial por este jugador de la plantilla verdolaga, quien espera definir su futuro deportivo en los próximos días, pues tiene ofertas del exterior. En el club aspiran a que se concrete una de ellas que podría rondar los 8 millones de dólares.

Sin embargo, si aparece un negocio que satisfaga las expectativas del club antioqueño, Marino se quedará para los octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo de Brasil, previstos para agosto, y terminar la temporada en Colombia en busca del título de Liga.

“Paz, amor, felicidad, éxitos, vida en abundancia, que sean tus regalos”, le manifestó René a Hinestroza, con quien comparte un cariño especial.

Pero no es solo René Higuita quien aprecia a Marino; el profesor Francisco Maturana, en entrevista con este diario, habló del talentoso atacante a quien ha orientado, su relación con él y el cambio positivo que mostró al final del primer semestre: “Siempre he pensado que el fútbol es un sentimiento y, en ese afán, yo le decía a él que la afición de Nacional es única en el mundo, es el orgullo de todos nosotros. Y esa afición lo ayuda a uno a terminar de hacerse como ser humano y como jugador. Entonces, él por sus condiciones, lo más normal es que cualquiera le pegue en un partido, pero que piense que, si le pegan, es porque no pueden con él”.

Ante esto, le recomendó no pelear con los rivales: que nunca responda, porque la afición entiende que es su hijo, que lo están aporreando y lo va a defender. “El mensaje de los ademanes es porque ese jugador de fútbol es un ser humano con un talento que se descubre y fortalece”.

Maturana agregó que Marino Hinestroza merece un abrazo bien grande para tener en él a un ídolo futbolístico, “que sea un ser humano del cual todos nos sintamos orgullosos y lo protejamos”.

Según Maturana, la única constante en el universo es el cambio, y hay que estar en sintonía con él. Puede ser para acomodarse o para mirar más allá. “Pero sí hay un momento que es muy importante en la vida, no solamente del fútbol, sino de cualquier ser humano: saber dónde estamos parados, de dónde salimos y hacia dónde vamos. Repito, el fútbol es un sentimiento, un sentimiento que usted puede traducir en música”, señaló Maturana, satisfecho con la calidad personal exhibida por Marino Hinestroza en los últimos meses y que este martes, en el festejo de sus 23 años, da muestras de madurez.