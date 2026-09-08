Mariana Mosquera, la joya de Blanquizal que se luce con Colombia en el Mundial Sub-20

Cuando a Luz Stella Zapata, entrenadora de Formas Íntimas, le hablaron de una jugadora de Blanquizal llamada Mariana Mosquera, le aseguraron que era una joya. No se equivocaron. La actual número 8 de la Selección Colombia, quien desde hace más de un año milita en Atlético Nacional, ha demostrado un talento fantástico.

Luz Stella la conoció cuando Mariana tenía ocho años y, durante una década, la formó, la pulió y potenció sus condiciones en la cancha. A su gambeta, dominio de balón y gran pegada, Mariana le ha sumado dedicación, disciplina, constancia, sacrificio y responsabilidad, cualidades que la llevaron a firmar con Atlético Nacional y, posteriormente, a ser valorada por el técnico Carlos Paniagua para integrar el combinado nacional.

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Esta joven nunca ha perdido la humildad. Es la misma niña que un día el técnico Mike, de Blanquizal, recomendó para llegar a Formas Íntimas, donde Luz Stella la acogió como a una hija. Su formadora siempre tuvo clara la habilidad que posee para manejar la pelota, gambetear y dejar rivales en el camino. Aunque no es una jugadora de gran fuerza física, sobresale y marca la diferencia gracias a su agilidad y talento, según precisa Zapata, quien hoy celebra orgullosa la presencia de su pupila en el Mundial Sub-20.

“Esto es un sueño hecho realidad. Estar acá en el Mundial es una alegría inmensa. Acá todas vamos a dar al máximo, queremos darle muchas alegrías a nuestras familias, a todos los que han estado con nosotras desde el principio, animándonos y ayudándonos para cumplir nuestros sueños”, dijo la jugadora en rueda de prensa.

Mariana es la hija menor de un hogar compuesto por sus padres -ella, trabajadora en oficios varios y vendedora en una papelería; él, albañil- y tres hermanos mayores. Es el orgullo de la casa y, aunque por compromisos laborales su papá no pudo verla debutar con Colombia ante Costa Rica, celebra con emoción cada logro de su pequeña.

El año pasado, Mariana terminó el bachillerato y espera iniciar sus estudios universitarios al regresar de la cita orbital. Por supuesto, mantiene intacto el sueño de jugar en el exterior y seguir los pasos de referentes como Linda Caicedo (Real Madrid) o de sus compañeras de selección que compiten en ligas de Francia, Canadá o Estados Unidos.

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Ahora, mientras Mariana deja todo en el campo de juego, Luz Stella se programa para ver los partidos de Colombia y la familia de la 8 de la Tricolor le envía sus mejores energías y la mantiene en sus oraciones para que pueda demostrar todo su talento y esté libre de alguna lesión.

Colombia arrancó con pie derecho su presencia en el Mundial, goleando 3-1 a Costa Rica, con Mariana como titular, y con el sueño de avanzar lo más lejos posible en Polonia, pues tanto Mosquera como sus otras compañeras sueñan con alcanzar un título para Colombia.

La segunda cita de la Selección será este jueves, a las 11:00 a. m., en Polonia, ante Portugal. Salir en busca de otra victoria es algo que el técnico Paniagua y sus dirigidas tienen en mente.

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