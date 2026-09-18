Pellegrini elogió a Nelson Deossa: “Ahora es un jugador distinto”

Después de la victoria 1-0 sobre Getafe el jueves, el volante colombiano Nelson Deossa, del Real Betis, recibió elogios de su entrenador chileno Manuel Pellegrini, quien resaltó la evolución que ha tenido desde su llegada al fútbol europeo.

El futbolista, nacido hace 26 años en Marmato, Caldas, tuvo una actuación importante en el triunfo del conjunto verdiblanco, que llegó a 15 puntos y se mantiene en la parte alta de LaLiga. El Betis ocupa actualmente la tercera posición.

Deossa mostró ante Getafe una de sus principales virtudes: el despliegue físico. El colombiano participó activamente en la recuperación y circulación de la pelota y fue uno de los hombres fundamentales del equipo dirigido por Pellegrini.

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Su presente contrasta con el panorama que tuvo durante su primer año en España. El propio entrenador chileno reconoció que al volante le costó inicialmente adaptarse al fútbol europeo, pero ahora observa en él a un jugador con mayor madurez.

“Es un jugador importante que quizás en su primer año en Europa no tuvo la madurez para hacer valer sus condiciones. Creo que ahora es un jugador distinto, es honesto y muy abierto a oír críticas y tratar de aportar colectivamente donde juegue”, manifestó Pellegrini.

El técnico también recordó que quería contar con el colombiano para esta temporada, pese a que durante el mercado de fichajes su continuidad en el club estuvo en duda. Finalmente, Deossa permaneció en el plantel y ha ido ganando protagonismo.