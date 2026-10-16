Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La UEFA podría expulsar de 7 a 10 años al Manchester City de sus competiciones

Las posibles sanciones contra el Manchester City no paran de salir. Ahora es su participación en torneos UEFA lo que corre peligro.

  • Manchester City viene de perder en su última salida europea ante el PSG por 2-4. FOTO: X ManCity
    Manchester City viene de perder en su última salida europea ante el PSG por 2-4. FOTO: X ManCity
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

Manchester City sigue estando en el ojo del huracán tras ser declarado culpable de 115 cargos por una comisión independiente de Inglaterra el pasado 29 de septiembre después de años de investigación. El conjunto “SkyBlue” es apuntado, principalmente, por falsificar cuentas bancarias para recibir dinero directo del estado de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), algo que no está permitido por las reglas del Fair Play Financiero que empezó a utilizarse en la década pasada desde la UEFA.

El club también fue declarado culpable por parte de la Premier League, liga en la que participa y ha sido amplio dominador en los últimos años junto al Arsenal y Liverpool. El equipo que hoy dirige Enzo Maresca cosechó la mayoría de sus triunfos con Pep Guardiola, entrenador que los llevó a ser campeones de la UEFA Champions League por primera vez en 2023, cuando le ganaron la final al Inter de Milán en la final de Estambul. El City ha sido uno de los equipos protagonistas de la Liga de Campeones en los últimos 15 años.

La compra del equipo por parte del Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG) fue un antes y un después para el equipo celeste de Manchester. Sus grandes fichajes lo hicieron uno de los clubes más competitivos del mundo, metiéndose de lleno en el fútbol de élite, ganando los mejores torneos y consiguiendo enamorar a miles con su fútbol; sin embargo, todo esto se dio mientras infringían las leyes del juego limpio en las arcas financieras que deben cumplir los clubes europeos.

Por esta razón, la UEFA, el máximo ente rector del balompié en el Viejo Continente, podría sancionar al equipo inglés con la exclusión de sus competiciones si se aprueba su culpabilidad por parte de la entidad. En este momento, otra comisión independiente está estudiando el tema para poder dar el veredicto final contra la institución dentro del ámbito local. Hay muchos escenarios, entre ellos, el principal sería la quita de puntos hasta un posible descenso o desafiliar al City de la Premier, algo que no es muy viable por las relaciones entre el gobierno inglés y Abu Dhabi.

UEFA por su parte, lo podría sancionar con 7 a 10 años sin participar en torneos internacionales en Europa. El club no podría jugar la Champions League, Europa League, Conference League y la Supercopa de Europa. Esto ya había sucedido en 2020, cuando el mismo ente rector lo dejó con una sanción de 2 años sin participar en sus competiciones, sin embargo, el TAS dictaminó que el City era inocente y la UEFA no tuvo otro remedio que echar para atrás su decisión. El castigo contra los “Citizens” se podría saber a inicios de 2027.

Lea también: ¡Arde la Fifa! Infantino ofreció disculpas por su proyecto de privatización, pero no logró convencer al Consejo

Bloque de preguntas y respuestas

¿De cuántos cargos fue declarado culpable el Manchester City y quién lo determinó?
El Manchester City fue declarado culpable de 115 cargos por una comisión independiente de Inglaterra el pasado 29 de septiembre, tras años de investigación sobre sus finanzas y su cumplimiento de las normas.
¿Cuáles son los escenarios de sanción que enfrenta el Manchester City a nivel local?
Entre los principales escenarios barajados por la Premier League se encuentran la quita de puntos o un posible descenso de categoría. No obstante, una hipotética desafiliación de la liga se considera poco viable debido a las relaciones diplomáticas y comerciales entre el gobierno inglés y Abu Dhabi.
¿Qué sanción drástica podría imponerle la UEFA al Manchester City en competiciones europeas?
La UEFA evalúa sancionar al club inglés con una inhabilitación de 7 a 10 años sin participar en torneos internacionales en Europa (Champions League, Europa League, Conference League y Supercopa de Europa), siempre y cuando se apruebe su culpabilidad de forma definitiva.

Temas recomendados

Uefa
Champions League
Manchester City
Liga Europa
Sanciones
Europa League
Liga de Campeones de la UEFA
Conference League
culpable
Manchester
Erling Haaland
Enzo Fernández
Enzo Maresca
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form