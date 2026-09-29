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Manchester City anuncia que apelará el fallo de la Premier League y defiende su inocencia

Manchester City rechazó el fallo de la Premier League, defendió su inocencia y anunció que apelará las conclusiones de la comisión independiente por las presuntas irregularidades financieras.

  • El Manchester City informó que irá hasta las últimas instancias para defender su inocencia. FOTO @ManCityES
    El Manchester City informó que irá hasta las últimas instancias para defender su inocencia. FOTO @ManCityES
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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Manchester City respondió con firmeza al fallo de la comisión independiente que determinó que el club infringió las reglas financieras de la Premier League durante varias temporadas. La institución aseguró que mantiene su posición de inocencia y anunció que utilizará todas las vías legales disponibles para defenderse.

El club señaló que cuenta con un amplio conjunto de pruebas que, según su propia valoración, respaldan sus argumentos en el caso. Además, cuestionó las conclusiones de la comisión y sostuvo que contienen errores de derecho, principio y hechos.

“Manchester City FC es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League”, señaló la institución en su comunicado, en el que también aseguró que será firme y, cuando sea necesario, proactiva en los diferentes escenarios regulatorios y legales.

El City prepara su defensa

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League acusó al Manchester City de más de un centenar de presuntas infracciones relacionadas con sus normas financieras entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. El proceso ante una comisión independiente terminó a finales de 2024 y el fallo se conoció ahora.

De acuerdo con la Premier League, la comisión determinó que el City incurrió en infracciones relacionadas con la presentación de información financiera y con acuerdos comerciales que, según las conclusiones del organismo, permitieron alterar sus ingresos y reducir sus costos reportados. También se establecieron incumplimientos relacionados con la cooperación del club durante la investigación.

El Manchester City, sin embargo, rechaza esas conclusiones y sostiene que el procedimiento todavía no ha terminado. El club anunció que recurrirá las decisiones que considere desfavorables y afirmó que está limitado en lo que puede revelar públicamente mientras continúen las actuaciones.

“Obviamente, el club tiene restricciones sobre lo que puede decir al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos futuros”, indicó la institución.

La postura de la Premier League

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, sostuvo que la decisión de la comisión demostró que el Manchester City infringió las normas de manera sistemática durante un periodo cercano a una década.

“Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados”, señaló Masters.

El fallo todavía no determina las sanciones que eventualmente podría recibir el Manchester City. El club tiene la posibilidad de recurrir las conclusiones de la comisión y el proceso continuará por las instancias correspondientes.

Khaldoon Al Mubarak respalda al club

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, también salió en defensa de la institución. En un mensaje dirigido a los aficionados, reafirmó la confianza del club en demostrar su inocencia y pidió esperar a que finalicen los procedimientos antes de sacar conclusiones definitivas.

La disputa entre el Manchester City y la Premier League, por lo tanto, está lejos de terminar. Mientras la competición defiende las conclusiones de la comisión independiente, el club prepara su apelación y mantiene su rechazo a las acusaciones.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué respondió Manchester City al fallo de la Premier League?
El club aseguró que es inocente de las acusaciones y afirmó que cuenta con pruebas que respaldan su posición. Además, anunció que utilizará todas las vías legales disponibles para defenderse.
¿Qué sostiene la Premier League sobre el caso?
Richard Masters, presidente de la Premier League, afirmó que la comisión determinó que Manchester City infringió de manera sistemática las normas de la competición durante casi una década.
¿Qué viene ahora para Manchester City?
El club anunció que apelará las conclusiones que considera erróneas. El proceso continúa abierto y todavía quedan procedimientos legales y regulatorios por completar.

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