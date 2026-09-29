Manchester City anuncia que apelará el fallo de la Premier League y defiende su inocencia

“Manchester City FC es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League”, señaló la institución en su comunicado, en el que también aseguró que será firme y, cuando sea necesario, proactiva en los diferentes escenarios regulatorios y legales.

El club señaló que cuenta con un amplio conjunto de pruebas que, según su propia valoración, respaldan sus argumentos en el caso. Además, cuestionó las conclusiones de la comisión y sostuvo que contienen errores de derecho, principio y hechos.

Manchester City respondió con firmeza al fallo de la comisión independiente que determinó que el club infringió las reglas financieras de la Premier League durante varias temporadas. La institución aseguró que mantiene su posición de inocencia y anunció que utilizará todas las vías legales disponibles para defenderse.

El City prepara su defensa

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League acusó al Manchester City de más de un centenar de presuntas infracciones relacionadas con sus normas financieras entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. El proceso ante una comisión independiente terminó a finales de 2024 y el fallo se conoció ahora.

De acuerdo con la Premier League, la comisión determinó que el City incurrió en infracciones relacionadas con la presentación de información financiera y con acuerdos comerciales que, según las conclusiones del organismo, permitieron alterar sus ingresos y reducir sus costos reportados. También se establecieron incumplimientos relacionados con la cooperación del club durante la investigación.

El Manchester City, sin embargo, rechaza esas conclusiones y sostiene que el procedimiento todavía no ha terminado. El club anunció que recurrirá las decisiones que considere desfavorables y afirmó que está limitado en lo que puede revelar públicamente mientras continúen las actuaciones.

“Obviamente, el club tiene restricciones sobre lo que puede decir al respecto hasta que concluyan todos los procedimientos futuros”, indicó la institución.

La postura de la Premier League

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, sostuvo que la decisión de la comisión demostró que el Manchester City infringió las normas de manera sistemática durante un periodo cercano a una década.

“Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados”, señaló Masters.

El fallo todavía no determina las sanciones que eventualmente podría recibir el Manchester City. El club tiene la posibilidad de recurrir las conclusiones de la comisión y el proceso continuará por las instancias correspondientes.