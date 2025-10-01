x

Luis Suárez está dulce con el gol: el colombiano anotó con Sporting en la Champions

Luis Suárez es el jugador colombiano más cotizado de la Liga de Portugal, ya que su valor subió 13,00 millones de euros para alcanzar los 22,00 millones de euros.

  • Luis Suárez suma ocho goles en sus últimos seis partidos. FOTO: GETTY
Redacción El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

Luis Suárez atraviesa su mejor momento en su carrera futbolística.

Este miércoles, por Champions League, alargó su racha goleadora.

Lea: ¿Nuevo ídolo? El delantero Luis Suárez se ganó el cariño y la ovación de los hinchas del club donde debutó Cristiano Ronaldo

El delantero samario, de 27 años, y quien estaba en el banco de suplentes, anotó en el juego que su equipo Sporting de Portugal perdió como visitante 2-1 contra Napoli y correspondiente a la segunda jornada de la fase principal de la Champions League.

El cuadro italiano se adelantó en el marcador gracias al danés Rasmus Højlund al minuto 36’. Suárez, por su parte, que había ingresado tras sustitución de Geny Catamo, convirtió la igualdad al 62’, de penal. Mientras que Napoli volvió a ponerse arriba con un nuevo tanto de Højlund (79’).

La nueva actualización de Transfermark dejó al colombiano Suárez del Sporting de Lisboa como el más cotizado de la Liga de Portugal, ya que su valor subió 13,00 millones de euros para alcanzar los 22,00 millones de euros.

Los seis goles y dos asistencias que registra el samario desde su llegada a Portugal lo convirtieron en el jugador que más aumentó en su cotización, pasando de 9,00 millones de euros a 22,00 igualando el valor que ahora presenta Richard Ríos, a quien no le ha ido tan bien con el Benfica.

Con esta nueva valoración, Suárez pasa a ser el quinto colombiano mejor cotizado en el fútbol mundial, listado que lidera Luis Díaz del Bayern Múnich, con un precio de 70 millones de euros, seguido por Jhon Jáder Durán del Fenerbahçe de Turquía cotizado en 35 millones, y Daniel Muñoz del Crystal Palace que tiene un valor de 25 millones de euros.

Con el valor de 22 millones de euros aparecen junto a Suárez, Richard Ríos que bajó de 25 a 22 y Jhon Lucumí del Bologna de Italia.

Dávinson Sánchez que cumple un buen torneo con el Galatasaray aparece cotizado en 20 millones de euros, y el delantero Juan Camilo Cucho Hernández de buen presente en España, está en 18 millones, Jhon Arias que no ha tenido buena temporada con el Wolverhampton bajó a 17 millones de euros.

Hay que recordar que, además de los cinco goles en la Liga de Portugal, Suárez fue protagonista de Colombia en el cierre de la Eliminatoria al marcar cuatro tantos en la goleada ante Venezuela.

