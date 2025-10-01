Luis Suárez está dulce con el gol: el colombiano anotó con Sporting en la Champions

Luis Suárez atraviesa su mejor momento en su carrera futbolística.
Este miércoles, por Champions League, alargó su racha goleadora.
El delantero samario, de 27 años, y quien estaba en el banco de suplentes, anotó en el juego que su equipo Sporting de Portugal perdió como visitante 2-1 contra Napoli y correspondiente a la segunda jornada de la fase principal de la Champions League.
El cuadro italiano se adelantó en el marcador gracias al danés Rasmus Højlund al minuto 36’. Suárez, por su parte, que había ingresado tras sustitución de Geny Catamo, convirtió la igualdad al 62’, de penal. Mientras que Napoli volvió a ponerse arriba con un nuevo tanto de Højlund (79’).