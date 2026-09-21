¿Por qué Nacional no logra tener dos arqueros de categoría? Marquínez vuelve a abrir el debate

Atlético Nacional volvió a dejar sobre la mesa un problema que ha aparecido en los últimos años: la dificultad para tener dos arqueros de un nivel similar, de manera que el equipo no resienta demasiado la ausencia de su guardameta titular.
La derrota 2-0 frente a Llaneros puso nuevamente esa situación en discusión. Luis Marquínez recibió la oportunidad de defender el arco verdolaga, pero su actuación estuvo lejos del nivel que habitualmente ofrece Franco Armani, titular y uno de los referentes de la plantilla.