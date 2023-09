Llegó acompañado de su amigo incondicional, L uis Alfonso Sosa, sus dos hermanos, José Félix y Juan David, su enfermera Maité y su terapeuta respiratoria Andrea . Tal vez ellos, más satisfechos y contentos que él porque, junto a su hijo José Fernando y su esposa Adriana, no han desfallecido desde hace 19 años cuando un cobarde ataque lo dejó postrado en una silla para toda la vida . Pero lo que no pudieron acabar fue su voluntad de vivir y las ganas de superarse y salir adelante.

Esas palabras las transmitió como lo hace un técnico con sus jugadores. “Quiero contarles cómo llegué a todo esto. Un día le dije al conductor del bus del Caldas de Manizales ‘usted no se puede quedar manejando bus, tiene que estudiar’ y hoy en día es el rector de la Universidad Uniminuto en Chinchiná (Caldas) y eso me motivó a mí para buscar este objetivo”. Pero les arrancó lágrimas a los presentes cuando les hizo la siguiente invitación: “Los invito a que hoy abracen a sus padres, les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes, ese abrazo yo lo quisiera dar, lo que más le pido a Dios es que me deje mover por 5 minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa, llevo 19 años intentando mover un dedo y no he podido, háganlo ustedes, denle las gracias a los padres porque ese esfuerzo que han hecho ellos es para sentirse muy felices”.