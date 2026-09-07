El PSG tira la casa por la ventana por Luis Enrique: este será su millonario salario

Luis Enrique fue recompensado por el París Saint-Germain por el exitoso ciclo que ha construido desde su llegada al club. El entrenador español renovó su contrato hasta 2030 y, de acuerdo con información de L’Équipe, su nuevo vínculo contempla un salario cercano a los 20 millones de euros brutos por temporada.
La renovación, que fue oficializada por el conjunto francés después de varios meses de negociaciones, ratifica la confianza de la dirigencia en el técnico asturiano, quien desde 2023 consiguió transformar al equipo y llevarlo a una etapa histórica.