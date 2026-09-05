Bayern Múnich perdió el liderato de la Bundesliga tras 67 fechas con su empate ante Schalke 04

Casi dos años después, el Bayern Múnich abandonó el liderato de la Bundesliga tras empatar 0-0 de visita ante el recién ascendido Schalke 04, en la segunda jornada, cediendo el primer puesto al Friburgo.

Tras haber ganado su primer partido en casa la semana pasada contra el Stuttgart por 5-1, los jugadores de Vincent Kompany no lograron encontrar la grieta en el bloque defensivo del Schalke 04, sostenido por su portero Loris Karius, que realizó varias paradas decisivas ante los delanteros del gigante bávaro.

Luis Díaz fue titular y estuvo durante todo el compromiso, además contó con dos opciones claras de gol, pero sus remates salieron desviados, ahogando así el grito de gol para el guajiro.

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Las dos opciones para el colombiano fueron, a los 40’, cuando Lucho quedó frente al arco rival y envió su remate demasiado elevado. Luego, en el segundo tiempo a los 53’, recibió un pase milimétrico de Davies y encaró en velocidad hacia el gol, pero su remate se fue lejos del arco.

Harry Kane y Michael Olise ingresaron para la segunda parte y aunque el Bayern generó varias llegadas y opciones claras, no pudo batir a Loris que salió felicitado por sus compañeros y por los hinchas que celebraron como una victoria el empate, tras el regreso a la Bundesliga, luego de tres temporadas.

Con cuatro puntos en su casillero, el Bayern Múnich ocupa la cuarta posición antes de los dos últimos partidos del domingo (Hamburgo-Maguncia y Fráncfort-Augsburgo).

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El Friburgo firmó por la tarde su segunda victoria en la Bundesliga en Paderborn (1-0) y se instala en el sillón de líder que el Bayern no había cedido desde el 14 de septiembre de 2024.

El Borussia Dortmund y el Elversberg, que remontaron ante el Hoffenheim (3-2) y el Mönchengladbach (4-3), cuentan igualmente con dos victorias en su haber.

A cinco días de recibir a los noruegos del Bodo/Glimt en la primera jornada de la Liga de Campeones, Kompany hizo rotaciones en su plantilla, dejando en el banquillo al inicio al inglés Harry Kane y al francés Michael Olise, que entraron en la segunda parte.

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