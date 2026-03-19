Luis Díaz supera a Ribéry en su primera temporada: el francés elogió el presente del Bayern

El presente del Bayern de Múnich es brillante. En el fútbol doméstico domina sin contrincante alguno, pues el segundo en la tabla general, que es el Borussia Dortmund, se encuentra a 9 puntos y no parece que tenga posibilidad de arrebatarle el título al conjunto rojo. En Europa, acaba de conseguir la segunda mayor diferencia del club en una serie de Champions al ganarle 10-2 en el marcador global al Atalanta de Italia y en la Copa de Alemania (Pokal) se encuentra en semifinales, donde enfrentará al Bayer Leverkusen el próximo 22 de abril. Esta es una temporada que ilusiona a la afición del Gigante de Baviera, principalmente por los recuerdos que trae este equipo al que tuvo la institución en la temporada 2012-2013. En ese equipo sobresalió un tridente de ataque con Frank Ribery, Arjen Robben y Thomas Muller, terna que hoy comparan con Luis Díaz, Michael Olisé y Harry Kane.

Uno de los referentes, Frank Ribery, que lideró el ataque de ese Bayern campeón e hizo méritos para llevarse el Balón de Oro de ese año, ha elogiado al equipo de la temporada 2025/26. En una entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport, analizó la superioridad del equipo bávaro en Europa esta temporada. “Ahora mismo, son el equipo más fuerte que hay, sin duda. Están al máximo nivel en todo: técnica, táctica y físicamente. Están en otra liga, todo el mundo lo ha visto”, dijo el exjugador francés. La mano de Vincent Kompany se nota, principalmente en esa parte táctica que hace referencia Frank, y Lucho Díaz no ha sido exceptuado de esto, por ejemplo, en el último partido de Champions frente a Atalanta, el extremo guajiro tuvo 6 acciones exitosas en defensa. Los valores del club son algo que destacó: “Porque el Bayern es mi casa. Ganan porque tienen una gran cultura, un alto nivel de profesionalismo y, al mismo tiempo, es como una familia. Me alegra que su gente me considere una leyenda; hemos hecho historia con todo lo que hemos ganado. Lo hicimos juntos porque entonces, como ahora, teníamos grandes valores”, concluyó Ribéry.

El Guajiro rompe récord del histórico francés

El colombiano superó al exdelantero galo en su primer año como jugador del Bayern. En la temporada 2008/09, Franck Ribéry con el club alemán, registró 39 contribuciones de gol en 46 encuentros. Con su gol ante Atalanta en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, Luis Díaz llegó a 40 contribuciones de gol con 22 dianas y 18 asistencias en 38 juegos.