Luis Díaz supera a Ribéry en su primera temporada: el francés elogió el presente del Bayern

El presente del Bayern de Múnich es brillante. En el fútbol doméstico domina sin contrincante alguno, pues el segundo en la tabla general, que es el Borussia Dortmund, se encuentra a 9 puntos y no parece que tenga posibilidad de arrebatarle el título al conjunto rojo. En Europa, acaba de conseguir la segunda mayor diferencia del club en una serie de Champions al ganarle 10-2 en el marcador global al Atalanta de Italia y en la Copa de Alemania (Pokal) se encuentra en semifinales, donde enfrentará al Bayer Leverkusen el próximo 22 de abril.
Esta es una temporada que ilusiona a la afición del Gigante de Baviera, principalmente por los recuerdos que trae este equipo al que tuvo la institución en la temporada 2012-2013. En ese equipo sobresalió un tridente de ataque con Frank Ribery, Arjen Robben y Thomas Muller, terna que hoy comparan con Luis Díaz, Michael Olisé y Harry Kane.