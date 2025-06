Luego de la afirmación del periodista David Ornstein, del medio The Athletic , quien expresó que “el Liverpool rechazó la propuesta del Barcelona para fichar a Díaz”, añadiendo que el cuadro español los había contactado el día miércoles, recibiendo como respuesta que el extremo “no está a la venta”, el guajiro, en rueda de prensa, dio a entender este jueves que la renovación no se ha concretado.

No obstante, previo al encuentro que la Selección Colombia tendrá este viernes contra Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias al Mundial de 2026 , Díaz, en charla con los medios, señaló que está a gusto con los Reds.

“Siempre lo he manifestado, desde el primer día que llegué me han recibido muy bien y estamos en contacto ahora mismo con ellos porque estamos hablando con clubes. Es normal, el mercado se abre y estamos tratando de arreglar lo posible, lo que sea mejor para nosotros. Simplemente estoy en espera de que se pueda dar. Si el Liverpool nos hace una buena renovación y tengo los dos años que me quedan con ellos estaré feliz. Todo depende de ellos. Solo estoy para decidir y lo que sea mejor para nosotros de cara al futuro”, finalizó Díaz.

Lucho, quien se vinculó al Liverpool en 2021, suma cinco títulos con este elenco. En Eliminatorias, ante Argentina el martes, pues no podrá actuar contra Perú este viernes por acumulación de tarjetas amarillas, Díaz espera ser protagonista y ayudar a que el elenco nacional logre un buen resultado pensando en acceder al Mundial.

Colombia marcha en el sexto lugar con 20 puntos y está de momento en el último lugar de clasificación directa.