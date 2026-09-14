Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Blindaje bávaro para Luis Díaz: el Bayern Múnich frena críticas y respalda al colombiano ante su crisis goleadora

Tras un arranque con poca efectividad y apariciones desde el banquillo, la cúpula directiva bávara del Bayern Múnich optó por frenar las críticas y respaldar al atacante en medio de su sequía frente al gol.

  • Pese a sumar una sola anotación en la presente temporada, el colombiano cuenta con el blindaje público de la directiva y el cuerpo técnico. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
    Pese a sumar una sola anotación en la presente temporada, el colombiano cuenta con el blindaje público de la directiva y el cuerpo técnico. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
  • En esta temporada, Luis Díaz solo lleva un gol con el Bayern. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
    En esta temporada, Luis Díaz solo lleva un gol con el Bayern. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
  • Lucho viene sin hacer goles en varios partidos oficiales. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
    Lucho viene sin hacer goles en varios partidos oficiales. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

14 de septiembre de 2026
bookmark

Cinco partidos y una sola anotación. Las cifras del arranque de la temporada 26/27 de Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich en Europa distan del impacto mostrado puntualmente la campaña pasada con los bávaros.

La suplencia frente al Elversberg y una definición de taco que rozó el gol encendieron el debate periodístico en Alemania. Sin embargo, en la interna del vigente campeón alemán, el diagnóstico es claro: no hay alarma, solo una sequía pasajera.

Le puede interesar: Luis Suárez lleva cinco partidos consecutivos marcando con el Sporting; “va a batir récords aún mayores”, afirmó su entrenador

En esta temporada, Luis Díaz solo lleva un gol con el Bayern. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
En esta temporada, Luis Díaz solo lleva un gol con el Bayern. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19

El respaldo de la directiva: Confianza en el vestuario

Max Eberl, director deportivo del club, encabezó la defensa del atacante colombiano ante los cuestionamientos de la prensa en unas declaraciones públicas de este lunes 14 de septiembre.

“¿Qué le puedo decir a Lucho Díaz sobre cómo mejorar su definición, como defensor que nunca ha marcado un gol en su vida? A Lucho le falta actualmente simplemente la confianza necesaria en sí mismo. Probablemente piensa: ‘¿Debo rematar directamente o hacer un toque más?’ Y para entonces, el balón ya se ha ido. En algún momento, esta sequía de goles también terminará”, afirmó el directivo.

El análisis sobre la actualidad del extremo cafetero también encontró eco en el terreno de juego. Jonas Urbig, guardameta del equipo, respaldó públicamente el trabajo de su compañero y destacó su actitud diaria en los entrenamientos.

“Tengo una muy buena impresión de él. Siempre es muy trabajador y siempre está dispuesto a mejorar y marcar goles. Por lo tanto, para mí es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a marcar los goles que marcó la temporada pasada, sin importar cuándo”, señaló el portero de 23 años, quien añadió que “Díaz es un jugador que siempre es peligroso. Estamos muy contentos de tenerlo”.

En la misma línea se pronunció el director técnico Vincent Kompany, sosteniendo que lo fundamental radica en que el jugador “continúe generando ocasiones ofensivas”, con la certeza de que la efectividad de la temporada anterior retornará.

Lucho viene sin hacer goles en varios partidos oficiales. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19
Lucho viene sin hacer goles en varios partidos oficiales. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19

El próximo reto de Lucho ante Union Berlín

Con el respaldo unánime de la cúpula directiva, el cuerpo técnico y el plantel, el extremo colombiano centra su atención en el compromiso del próximo viernes por la Bundesliga frente a Union Berlin, pactado para la 1:30 p.m.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Un rival conocido ante el cual buscará poner fin a su racha negativa, recordando el gol de gran factura que le convirtió en la campaña anterior, en donde marcó 26 goles en 50 partidos disputados en todas las competiciones (incluyendo 15 en la Bundesliga).

También le puede interesar: El “bendito problema” de Amaranto Perea, ¿cómo acomodará el DIM a sus 11 atacantes tras la llegada de Martínez?

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con el Bayern Múnich en la presente temporada?
Luis Díaz registra una sola anotación en los primeros cinco partidos oficiales disputados por el Bayern Múnich en el inicio de la temporada.
¿Por qué generó polémica la actuación de Luis Díaz ante el Elversberg?
La controversia surgió tras ingresar al minuto 61 y desperdiciar una oportunidad de gol al intentar definir de taco en el área rival, lo que desató cuestionamientos periodísticos en Alemania sobre su toma de decisiones en el remate.
¿Qué dijo la directiva del Bayern Múnich sobre la sequía goleadora de Luis Díaz?
El director deportivo Max Eberl defendió públicamente al colombiano señalando que la falta de gol se debe a una pérdida temporal de confianza al dudar en la definición, y afirmó con rotundidad que es una racha negativa que terminará pronto.
¿Cuál es la postura del director técnico Vincent Kompany frente al momento de Luis Díaz?
Vincent Kompany respaldó al jugador argumentando que lo fundamental es que continúe generando ocasiones de peligro en ataque, confiando en que la efectividad de cara al arco regresará progresivamente.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Virales
Bayern Múnich
Futbolistas en el exterior
Tendencias
Polémicas
Goles
Deportistas
Entrenador
Delanteros
criticas
apoyo
Goleador
Directivos
Bundesliga
Futbolistas
Colombia
Europa
Alemania
Suramérica
Luis Díaz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos