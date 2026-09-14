Blindaje bávaro para Luis Díaz: el Bayern Múnich frena críticas y respalda al colombiano ante su crisis goleadora

Cinco partidos y una sola anotación. Las cifras del arranque de la temporada 26/27 de Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich en Europa distan del impacto mostrado puntualmente la campaña pasada con los bávaros. La suplencia frente al Elversberg y una definición de taco que rozó el gol encendieron el debate periodístico en Alemania. Sin embargo, en la interna del vigente campeón alemán, el diagnóstico es claro: no hay alarma, solo una sequía pasajera. Le puede interesar: Luis Suárez lleva cinco partidos consecutivos marcando con el Sporting; “va a batir récords aún mayores”, afirmó su entrenador

En esta temporada, Luis Díaz solo lleva un gol con el Bayern. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19

El respaldo de la directiva: Confianza en el vestuario

Max Eberl, director deportivo del club, encabezó la defensa del atacante colombiano ante los cuestionamientos de la prensa en unas declaraciones públicas de este lunes 14 de septiembre. “¿Qué le puedo decir a Lucho Díaz sobre cómo mejorar su definición, como defensor que nunca ha marcado un gol en su vida? A Lucho le falta actualmente simplemente la confianza necesaria en sí mismo. Probablemente piensa: ‘¿Debo rematar directamente o hacer un toque más?’ Y para entonces, el balón ya se ha ido. En algún momento, esta sequía de goles también terminará”, afirmó el directivo. El análisis sobre la actualidad del extremo cafetero también encontró eco en el terreno de juego. Jonas Urbig, guardameta del equipo, respaldó públicamente el trabajo de su compañero y destacó su actitud diaria en los entrenamientos.

“Tengo una muy buena impresión de él. Siempre es muy trabajador y siempre está dispuesto a mejorar y marcar goles. Por lo tanto, para mí es solo cuestión de tiempo hasta que vuelva a marcar los goles que marcó la temporada pasada, sin importar cuándo”, señaló el portero de 23 años, quien añadió que “Díaz es un jugador que siempre es peligroso. Estamos muy contentos de tenerlo”. En la misma línea se pronunció el director técnico Vincent Kompany, sosteniendo que lo fundamental radica en que el jugador “continúe generando ocasiones ofensivas”, con la certeza de que la efectividad de la temporada anterior retornará.

Lucho viene sin hacer goles en varios partidos oficiales. FOTO: Tomada de las redes sociales de @LuisFDiaz19

El próximo reto de Lucho ante Union Berlín

Con el respaldo unánime de la cúpula directiva, el cuerpo técnico y el plantel, el extremo colombiano centra su atención en el compromiso del próximo viernes por la Bundesliga frente a Union Berlin, pactado para la 1:30 p.m. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Un rival conocido ante el cual buscará poner fin a su racha negativa, recordando el gol de gran factura que le convirtió en la campaña anterior, en donde marcó 26 goles en 50 partidos disputados en todas las competiciones (incluyendo 15 en la Bundesliga). También le puede interesar: El “bendito problema” de Amaranto Perea, ¿cómo acomodará el DIM a sus 11 atacantes tras la llegada de Martínez? Bloque de preguntas y respuestas