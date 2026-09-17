Luis Díaz habló sobre el Balón de Oro: no se guardó nada y lanzó su candidato

Luis Díaz sabe que no se va a ganar el Balón de Oro. El futbolista colombiano es uno de los mejores extremos del mundo. También una de las figuras del Bayern Múnich alemán. La temporada pasada fue parte fundamental del mejor tridente del planeta junto a Harry Kane y Michael Olise: entre los tres estuvieron presentes en 166 acciones de gol. Kane anotó 61 goles y dio siete asistencias. Luis Díaz festejó 26 tantos y puso 19 pases para gol. Olise festejó 24 tantos; mientras que dio 29 pases para que sus compañeros metieran la pelota. Ese rendimiento le valió al futbolista colombiano para ser incluido en la lista de 30 candidatos para pelear por quedarse con el Balón de Oro de la revista France Football.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre su nominación al Balón de Oro?

Los 30 futbolistas nominados para el Balón de Oro de estas temporada juegan en diez equipos diferentes. Se podría decir que en la lista hay pocas sorpresas. Quizás es extraña la presencia de Lionel Messi, que ahora juega en la MLS con el Inter Miami; así como la inclusión del colombo-mexicano Julián Quiñones, quien anotó tres goles en el Mundial de Norteamérica con la Selección de México y fue goleador en la Liga de Arabia con A- Qadsiah.

El resto no son sorpresas. El equipo que más futbolistas elegidos tiene es el PSG francés, bicampeón de la Champions. Le sigue, en cantidad de elegidos, el Bayern, con cuatro: Dayot Upamecano, Michael Olise, Harry Kane y Luis Díaz. De acuerdo con lo que dijo el futbolista colombiano, uno de sus compañeros es su favorito para quedarse con el trofeo.

“He oído que varias personas han comentado sobre esto, y cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Y es una opinión respetable. En mi opinión, y en mi caso: para mí, Harry tiene que ser el ganador. Porque también es uno de los mejores futbolistas del mundo, y lo ha estado demostrando durante mucho tiempo. Y la temporada pasada que jugó fue increíble”, dijo Luis Díaz, quien tiene una relación de cercanía con el futbolista inglés.

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz en las votaciones anteriores?

La ubicación de los 30 futbolistas elegidos para pelear por el balón de oro es definida por la votación de los capitanes de la selecciones nacionales y un grupo selecto de periodistas. “Para mí, eso significa muchísimo. Siempre lo tendré presente. No todos tienen la oportunidad de estar entre los 30 mejores del mundo. Es un logro maravilloso. He tenido el honor de estar en la lista dos veces”, aseguró Luis Díaz.

El futbolista guajiro también ingresó en el listado en 2022, cuando jugaba para el Liverpool de Inglaterra. Aquella vez terminó ubicado en el puesto 17. Esta vez espera que, gracias a su buena actuación con el Bayern, pueda quedar un poco más arriba y, proyectando crecimiento, llegar en algún momento a terminar primero. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respeustas: