Luis Carlos Perea demandará a Nacional y DIM en busca de su pensión y refleja el drama de muchos exfutbolistas

Meses antes de morir, Pedro Sarmiento estuvo revisando archivos de prensa que le sirvieran de pruebas de su participación en equipos profesionales como Atlético Nacional , del que fue jugador y campeón en 1976 y 1981; Independiente Medellín , al que sacó campeón de Liga como entrenador en 2004; América, con el que obtuvo los títulos en 1985 y 1986, al igual que el Deportivo Cali, al que le dio una estrella desde el banquillo en 2005. Buscaba recuperar las semanas de cotización que no aparecían en su historia laboral para la pensión.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Luis Carlos Perea manifestó que ya tuvo una audiencia con la Corporación Atlético Nacional y los testigos que le pidieron no pudieron asistir (no se presentaron virtualmente). “Ahora estoy preparando con mi abogada, la doctora Evilieta Gómez, el caso contra el Medellín” y seguramente seguirá con Junior.

Resulta que en esa recolección de datos para llenar los requisitos de ley, no le aparecen pagos de pensión en Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior.

Pedro no alcanzó a terminar la gestión tras fallecer el pasado 30 de octubre de 2024 a la edad de 68 años, pero como dijo Carlos González Puche, abogado y vocero de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), “el derecho a la pensión no prescribe” y la esposa puede reclamarla.

También le agregan que “el Equipo del Pueblo S.A. no tiene antecedentes, archivos o información que vincule al señor Luis Carlos Perea con el Deportivo Independiente Medellín durante los años mencionados ; por ende, se imposibilita completamente brindarle la información requerida, ya que no existió una sustitución patronal de su contrato de trabajo”. La misiva la firmó Daniel Ossa, presidente ejecutivo, el 10 de octubre de 2023.

Luego de interponer derechos de petición en el que solicita expedir un certificado de que laboró con el DIM desde 1983 hasta 1986 y desde 1991 hasta 1993, le respondieron que el Equipo del Pueblo, sociedad anónima constituida en 2012, “celebró un contrato de compra de activos y cesión de pasivos de la sociedad Deportivo Independiente Medellín S.A. Sin embargo, en dicho contrato se estableció que dicha venta no configuraba la venta del establecimiento de comercio, quedando autónomas e independientes las dos entidades”. Y que, en consecuencia, debe dirigir la petición a la sociedad Deportivo Independiente Medellín S.A., en liquidación, empresa que es competente para dar respuesta a la solicitud.

Por su parte, el 26 de septiembre de 2023, Alfonso León Ossa, gerente de Gestión Humana de Atlético Nacional, le respondió que en relación con la solicitud de hacerle llegar copia de los certificados de afiliación y constancia de pago por concepto de pensión de los meses durante los cuales existió relación laboral entre él y el club verde, “debo puntualizar que, según nuestros archivos, usted nunca ha tenido relación laboral con esta sociedad, es decir, con Atlético Nacional S.A., por lo que es imposible para nosotros certificar o entregar documentación alguna y menos aún, proceder al pago o a la cotización de unas semanas que no tienen relación con esta empresa”.

Los casos de Sarmiento y Perea evidencian la informalidad que existía en el fútbol colombiano hasta 2004, cuando ningún club profesional afiliado a la Dimayor cotizaba la seguridad social de los jugadores.

Puche González, asegura que con el surgimiento de la Asociación, ese año, los futbolistas comprendieron que tenían derechos. Antes no demandaban porque el Artículo 8 del Estatuto del Jugador de la Federación decía que si usted demandaba a un club, hasta que ese litigio no se definiera no podían ejercer la actividad. “Generaron un mecanismo para impedir que los futbolistas acudieran a la justicia ordinaria”.