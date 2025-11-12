¿James Rodríguez jugará en Millonarios antes del Mundial? ¿Qué dice el club embajador?

En las últimas horas, las redes sociales del fútbol colombiano se sacudieron con una información que, de confirmarse, pondría a Millonarios en el centro de la atención internacional. La cuenta partidaria Tiro Libre (@TiroLibre_Col) publicó un mensaje que rápidamente se hizo viral: “Millonarios y Andina le harán una oferta a James Rodríguez, un poco superior a la que aceptó Falcao para jugar en el Azul... La idea es que James inicialmente juegue hasta junio y tenga rodaje, que es lo que el jugador también busca antes de ir a jugar el Mundial”.

La noticia, de inmediato, generó ilusión entre los hinchas embajadores, que ven en la posibilidad de contar con James un refuerzo de lujo y un símbolo que potenciaría la presencia del club tanto a nivel nacional como internacional. La mención de una oferta superior a la que recibió Radamel Falcao durante su etapa en Millonarios, además, elevó la expectativa y alimentó la especulación sobre los planes financieros del equipo bogotano. Sin embargo, en medio de la emoción, este diario decidió verificar la veracidad del rumor directamente con fuentes del club. La respuesta, clara y contundente, no tardó en llegar: “A hoy eso no es cierto, nada de cierto”.

Con esta declaración, se desmienten los rumores de manera categórica, dejando claro que, por el momento, James Rodríguez no se encuentra en conversaciones con Millonarios ni hay ningún acuerdo contemplado con Andina para su incorporación. Aunque la información publicada por Tiro Libre encendió la ilusión de los aficionados, la realidad indica que, por ahora, la presencia del mediocampista colombiano en el equipo bogotano sigue siendo un escenario hipotético. Los hinchas tendrán que esperar para conocer los movimientos oficiales del club y los posibles planes de James de cara al Mundial.