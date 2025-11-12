¿James Rodríguez jugará en Millonarios antes del Mundial? ¿Qué dice el club embajador?

En las últimas horas, las redes sociales del fútbol colombiano se sacudieron con una información que, de confirmarse, pondría a Millonarios en el centro de la atención internacional. La cuenta partidaria Tiro Libre (@TiroLibre_Col) publicó un mensaje que rápidamente se hizo viral:
“Millonarios y Andina le harán una oferta a James Rodríguez, un poco superior a la que aceptó Falcao para jugar en el Azul... La idea es que James inicialmente juegue hasta junio y tenga rodaje, que es lo que el jugador también busca antes de ir a jugar el Mundial”.