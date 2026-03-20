Liverpool va con todo: está dispuesto a desembolsar 80 millones de euros por Luis Suárez

La ventana de transferencias comienza a calentarse y todo apunta a que el Liverpool podría convertirse en uno de los grandes protagonistas con un movimiento de alto impacto en el mercado europeo.
Según informes recientes desde Inglaterra, el club inglés estaría dispuesto a activar la cláusula de 80 millones de euros estipulada en el contrato de Luis Suárez con el Sporting. Esta cifra no solo refleja el valor del jugador dentro de la institución portuguesa, sino también la determinación de los ‘Reds’ por asegurar un refuerzo de peso para su plantilla.