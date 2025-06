Scaloni confirmó a Messi ante Colombia y dice que su rival no ha tenido suerte en la Eliminatoria

“Messi va a jugar de entrada, no tenemos duda y esperamos que la gente pueda disfrutar de él”, dijo en la rueda de prensa previa al choque con los cafeteros en Buenos Aires.

Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, anticipó el lunes que el astro Lionel Messi “va a jugar de entrada” contra Colombia este martes por las eliminatorias sudamericanas y aseguró que no se desvive por enfrentar a selecciones de Europa antes del Mundial de 2026.

“El equipo está hoy en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo (Messi), antes eso era más complejo, había que cambiar más jugadores. Hoy esa necesidad no la tenemos, el equipo funciona igual, y está bueno”, afirmó el DT.

“No me pongo a pensar si somos o no los mejores del mundo. Es un debate que no tiene sentido. Sí creo que somos un equipo competitivo y podemos jugar de igual a igual contra cualquiera, somos una selección que puede competir más allá del rival”, agregó.