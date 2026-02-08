x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Así fue el primer gol de Messi en 2026 en el empate de Inter ante Barcelona de Ecuador

En el año del que sería su sexto y último Mundial, el “10” de Argentina afina el ritmo para llegar en buena forma a la defensa de la estrella, que la Albiceleste empezará a proteger el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

  • Lionel Messi, de 38 años de edad, fue la gran figura del Inter ante el Barcelona. FOTO: X-CONMEBOL
    Lionel Messi, de 38 años de edad, fue la gran figura del Inter ante el Barcelona. FOTO: X-CONMEBOL
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Lionel Messi marcó su primer gol del año el pasado sábado en un amistoso disputado en Ecuador ante el local Barcelona SC, saldado con un empate 2-2, en medio de una gira por Latinoamérica con Inter Miami a casi cuatro meses del Mundial de Norteamérica 2026.

El capitán de la selección de Argentina hizo vibrar a miles de fanáticos que asistieron al estadio Banco Pichincha en Guayaquil, custodiado por unos 700 militares para garantizar la seguridad del duelo en uno de los puertos más violentos del Pacífico.

“Es histórico, para un equipo de la MLS, vivir esta atmósfera, claramente mucho tiene que ver todo lo que genera Leo”, valoró el DT del equipo de Florida, Javier Mascherano. “Es importante para nosotros jugar en este tipo de escenarios, me voy conforme, contento”.

A los 31 minutos del primer tiempo, el astro de 38 años abrió el marcador y anotó su primer gol del año, en medio de la ovación del público durante su tercera escala de una gira regional, previo a empezar la defensa del título de la MLS.

Tras esquivar a sus rivales Luca Sosa y Bryan Carabalí, La Pulga lanzó un preciso remate con pierna izquierda, inatajable para el arquero venezolano José David Contreras.

Pero la dicha fue corta, y diez minutos más tarde llegó el empate con un cabezazo de Joao Rojas, tras un tiro de esquina.

Los locales, dirigidos por el venezolano César Farías, se emocionaron por la hazaña del Barcelona, dos veces subcampeón de la Copa Libertadores y uno de los clubes más emblemáticos de Ecuador.

Berterame también anotó

Pero durante el tiempo de reposición, el delantero argentino-mexicano Germán Berterame, flamante fichaje de las Garzas, se estrenó como goleador con el club rosa de Florida gracias a una magistral asistencia de Messi que le dio la ventaja parcial al equipo.

El capitán de la selección campeona mundial, que todavía no confirma su asistencia a la Copa del Mundo, dejó la cancha a los 57 minutos para darle su lugar a su gran amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez.

Hacia el final del encuentro (87’), tras la expulsión del mediocampista visitante David Ayala, Barcelona recobró fuerzas para igualar el partido con un gol desde el área chica de Tomás Martínez.

Lea: Messi en Medellín: la crónica de una fiesta que se vivió con el corazón. Inter Miami venció 2-1 a Nacional. Vea los goles

Antes de comenzar el 21 de febrero la defensa de la corona de la liga norteamericana, el Inter Miami realizó una gira por Perú, Colombia, Ecuador y Puerto Rico.

El fin de semana pasado, las Garzas ganaron 2-1 ante Atlético Nacional en la ciudad de Medellín, con la presencia en la cancha de Messi, Suárez y el también campeón mundial argentino Rodrigo de Paul. Y en el primer encuentro de la gira, el 24 de enero, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter en la capital peruana.

Siga leyendo: “Eres mi ídolo... por ti uso el 19”: la confesión de Rengifo a Messi que marcó el amistoso entre Nacional e Inter Miami

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Selección Argentina
Mundial México, Estados Unidos y Canadá
MLS
Inter Miami CF
Ecuador
Lionel Messi
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida