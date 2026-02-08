Golpe a la Fiscalía: Justicia ordena devolver fortuna de $480.000 millones a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández

Luego de la muerte del empresario y ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández Aponte, las autoridades colombianas comenzaron un proceso de extinción de dominio por presuntos nexos con el narcotráfico. Una decisión de un juzgado en Bogotá le daría un giro al caso.

Se trata del Juzgado 6 penal de extinción de dominio de Bogotá, quien emitió un fallo de 235 páginas donde ordena la devolución de los bienes de Hernández Aponte a su núcleo familiar cercano, específicamente a su esposa, Lina López, y a sus hijos, José Miguel y Juan David Hernández.

Para el juez, la Fiscalía General de la Nación no logró demostrar el origen ilícito del patrimonio ni su vínculo con actividades criminales, pues el ente acusador al parecer no presentó un estudio técnico-patrimonial ni análisis financieros profundos que sustentaran la acusación contra ‘Ñeñe’ Hernández.

Además de la ausencia de esta prueba técnica, la defensa de la familia del empresario demostró, mediante peritajes contables, que entre 2002 y 2017 Hernández tuvo ingresos declarados por $20.702 millones, respaldados por créditos lícitos además de su actividad ganadera visible y formal.

Otro de los aspectos que impulsaron la decisión del juzgado fue el testimonio de José Carlos García Cataño, alias La Penca, testigo estrella en la investigación contra alias Ñeñe Hernández.

Según el fallo, alias La Penca ofreció declaraciones contradictorias e imprecisas, siendo incapaz de identificar predios, direcciones o matrículas inmobiliarias de los bienes en cuestión.

Para el juzgado, hubo errores procesales que al final resultaron insuficientes para demostrar el nexo entre Hernández Aponte con alias Marquitos Figueroa, un paramilitar y narcotraficante que operaba en el Caribe colombiano, especialmente en el departamento de La Guajira.