Uno de los factores que desencadena en el despido de estos, es el mal ambiente generado por las barras, que en lugar de respaldar, termina repercutiendo negativamente.

El ejemplo más claro en estos momentos es el del estratega Lucas González en América de Cali, quien pese a contar con el apoyo de la junta directiva escarlata, el ambiente hostil que se vive cada vez que el equipo no consigue los resultados esperados es agobiante, esto se agudizó tras la derrota el pasado miércoles ante Junior en Barranquilla (4-3), luego de haberse puesto en ventaja por 0-3.

“Lucas González se tiene que ir. Un técnico que no es capaz de sostener un 3 a 0 de visitante, no está capacitado para dirigir al América. Y si me apuran, Tulio Gómez tampoco lo está para ser gobernador. El equipo, con Guimarães (anterior técnico), jugaba bien y rendía. Pero lo sacó y todo empeoró”, señaló un seguidor escarlata a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), y como este, hay varios comentarios de rechazo se han vuelto tendencia en esta red social.