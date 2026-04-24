La puja por entrar a los 8 está al rojo vivo: estos son los partidos clave de la fecha 18

Independiente Santa Fe y Millonarios triunfaron este jueves 23 de abril y se instalaron en la séptima y octava posición respectivamente, logrando así una parcial clasificación entre los ocho mejores de la liga.
Santa Fe visitó a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital nariñense. En un compromiso parejo en el que figuraron los arqueros Mosquera y Banguera, el equipo dirigido por Pablo Repetto se impuso por 1-2 con goles de Facundo Fagúndez, quien manifestó respaldo a su técnico. El otro gol lo hizo el “killer” Cardenal, Hugo Rodallega.