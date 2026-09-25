¡Confirmado! Esta es la lesión que sufrió Juan Fernando Quintero; DIM espera su evolución

Deportivo Independiente Medellín entregó este viernes el diagnóstico sobre la molestia que obligó al volante Juan Fernando Quintero a abandonar el partido ante Jaguares, el pasado martes, por la fecha 11 de la Liga Betplay 2-2026.
El equipo rojo informó que, luego de los estudios complementarios realizados al futbolista, se confirmó una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Por ahora, el club no estableció un tiempo determinado de incapacidad y señaló que su regreso dependerá de la evolución clínica.
Quintero disputó 41 minutos en el compromiso, en el que había mostrado un buen desempeño antes de abandonar el terreno de juego. El mediocampista sintió una molestia en el muslo de la pierna izquierda y solicitó el cambio.