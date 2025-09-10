“Fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios”: Óscar Córdoba cuestionó a Kevin Mier, ¿debe ir al Mundial?

El arco de la Selección Colombia siempre ha sido un territorio de debate, presión y memoria. De Higuita a Córdoba, de Calero a Ospina, la posición número 1 de la Tricolor carga un peso simbólico que pocas posiciones tienen en el fútbol. Hoy, en pleno proceso hacia el Mundial 2026, el nombre que divide opiniones es el de Kevin Mier, un arquero joven, talentoso y con proyección, pero al mismo tiempo cuestionado por sus recientes errores en el Cruz Azul y en la propia Selección.
El partido frente a Venezuela fue un punto de quiebre en esta discusión. Colombia ganó 6-3 en Maturín, pero dos de los tres goles recibidos llevaron la firma de equivocaciones del santandereano. Errores básicos de concepto —uno al no despejar hacia afuera un balón cercano al palo y otro al dar un rebote frontal en un disparo lejano— encendieron las alarmas en la afición y en los analistas. Óscar Córdoba, voz autorizada en el arco, no dudó en señalar que Mier debía ser revisado a fondo, porque “recibir tres goles ante Venezuela es para revisar qué pasó”.