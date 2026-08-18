Por estar en contra de Infantino, el tercero al mando de la FIFA fue destituido de su cargo

El número tres de la FIFA, el francés Kevin Lamour, dejó la institución este lunes, días después de oponerse al proyecto abortado del presidente Gianni Infantino de abrir la entidad a inversores privados, anunció un portavoz del órgano que rige el fútbol mundial.

Lamour fue una de las voces mejor posicionadas en la FIFA en criticar al patrón del balompié y su fallido plan para permitir el ingreso de dineros de inversores externos.

Pese a haber sido abandonada, la iniciativa sigue fracturando el mundo del fútbol, con la gobernanza de Infantino cuestionada a siete meses de las elecciones en las que buscará su cuarto y último mandato.

“La FIFA puede confirmar que la colaboración entre la FIFA y Kevin Lamour, en calidad de director general de operaciones de la FIFA, llegó a su fin el 17 de agosto de 2026”, dijo el portavoz, al ser preguntado por la AFP tras la divulgación de la información en el medio especializado The Athletic.

“La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea buena suerte en el futuro. No se hará ningún otro comentario a este respecto”, añadió.

Exempleado de la UEFA, el dirigente ocupaba desde 2024 el rol de director general de operaciones, desde el que supervisaba sectores administrativos clave como el jurídico, la comunicación y el personal.