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Por estar en contra de Infantino, el tercero al mando de la FIFA fue destituido de su cargo

Kevin Lamour no continuará en la FIFA tras oponerse a los inversores privados

  • El francés Kevin Lamour no continuará en la FIFA. FOTO: Getty
    El francés Kevin Lamour no continuará en la FIFA. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
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El número tres de la FIFA, el francés Kevin Lamour, dejó la institución este lunes, días después de oponerse al proyecto abortado del presidente Gianni Infantino de abrir la entidad a inversores privados, anunció un portavoz del órgano que rige el fútbol mundial.

Lamour fue una de las voces mejor posicionadas en la FIFA en criticar al patrón del balompié y su fallido plan para permitir el ingreso de dineros de inversores externos.

Pese a haber sido abandonada, la iniciativa sigue fracturando el mundo del fútbol, con la gobernanza de Infantino cuestionada a siete meses de las elecciones en las que buscará su cuarto y último mandato.

“La FIFA puede confirmar que la colaboración entre la FIFA y Kevin Lamour, en calidad de director general de operaciones de la FIFA, llegó a su fin el 17 de agosto de 2026”, dijo el portavoz, al ser preguntado por la AFP tras la divulgación de la información en el medio especializado The Athletic.

“La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea buena suerte en el futuro. No se hará ningún otro comentario a este respecto”, añadió.

Exempleado de la UEFA, el dirigente ocupaba desde 2024 el rol de director general de operaciones, desde el que supervisaba sectores administrativos clave como el jurídico, la comunicación y el personal.

Lamour cargó contra Infantino y su infructuoso plan por considerarlo “el proyecto de una sola persona”.

“No solamente el proyecto no debe ver jamás la luz... sino que ha llegado el momento de hacerse las preguntas correctas y de tomar buenas decisiones”, escribió Lamour en un comunicado enviado a la agencia de prensa AP y publicado el 31 de julio.

Los empleados de la FIFA “merecen algo más que desprecio e intimidación”, insistió. “Si eso significa que pierdo mi puesto, que así sea (...) Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos, dormiré bien esta noche”.

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Lamour no fue el único alto cargo de la FIFA en desmarcarse de Infantino: el exentrenador Arsène Wenger, director de Desarrollo de la FIFA, y el secretario general, Mattias Grafström, considerado el número dos de la entidad, celebraron el abandono del proyecto liderado por el presidente.

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¿Quién es Kevin Lamour y qué cargo ocupaba en la FIFA?
Kevin Lamour era el director general de operaciones de la FIFA, cargo que ocupaba desde 2024 y desde el cual supervisaba áreas administrativas como asuntos jurídicos, comunicación y personal.
¿Por qué Kevin Lamour se enfrentó al proyecto de Gianni Infantino para atraer inversores privados?
Lamour criticó el proyecto porque lo consideraba una iniciativa impulsada por una sola persona, en referencia a Infantino, y sostuvo que la FIFA debía tomar decisiones diferentes sobre su futuro y su gobernanza.
¿La FIFA confirmó que Kevin Lamour fue despedido por oponerse a Infantino?
No. La FIFA no vinculó oficialmente la salida de Lamour con sus críticas al proyecto de inversión privada. El organismo únicamente confirmó que su colaboración con el dirigente terminó el 17 de agosto y no hizo más comentarios.

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