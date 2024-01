El entrenador alemán Jürgen Klopp, en el Liverpool desde 2015, anunció su salida del club al final de la presente temporada, este viernes en un mensaje a los aficionados en la televisión de la entidad.

“Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía”, señaló el preparador de 56 años, que logró seis grandes títulos con los Reds, entre ellos la Champions (2019) y la Premier League (2020).

Sus adjuntos Pepijn Lijnders y Peter Krawietz también dejarán sus cargos al término de la presente temporada, precisó el actual líder de la Premier League, y que aún está vivo en la Copa de la Liga (clasificado a la final), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final).

Klopp dio a conocer su decisión a los propietarios del club en noviembre, según explicó.

“Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo”, afirmó Klopp en una entrevista en la página de internet del Liverpool.

Desde su llegada al club del Mersey, el 8 de octubre de 2015, el Liverpool conquistó seis títulos importantes, entre ellos la Liga de Campeones en 2019 y la Premier League en 2020, treinta años después del último título de los Reds en esta competición.

