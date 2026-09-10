“Estamos en deuda con nuestra hinchada”: el mensaje de Juan Fernando Quintero para los seguidores del DIM

Juan Fernando Quintero es la cara del Deportivo Independiente Medellín para este segundo semestre de 2026. Al número 8 del rojo se le puede sumar Jackson Martínez como uno de los referentes del equipo en búsqueda de la tan anhelada séptima estrella, esa que tanto se le escapó al rojo en la última década.

Tras su magnífica presentación ante el Deportivo Pasto por Copa Betplay, brindando tres asistencias, “Juanfer” dejó un mensaje claro para los seguidores del Medellín: sueña con salir campeón. Este objetivo no es solo del hijo del barrio San Javier, pues el técnico Amaranto Perea y sus compañeros lo manifiestan constantemente.

“Cada vez nos sentimos mejor, el juego más fluido, tenemos contundencia y jerarquía. Tenemos ganas de soñar con algo grande, estamos en deuda con nuestra hinchada y creo que es el momento”, afirmó Juan Fernando Quintero.