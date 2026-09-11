El emotivo mensaje de Cuadrado por su regreso al fútbol colombiano: “Después de casi 20 años en Europa, no sé qué escribir”

El cierre de inscripciones para jugadores libres en el fútbol colombiano dejó varias sorpresas, siendo una de ellas la llegada de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios. El extremo de 38 años se manifestó a través de sus redes sociales.

El futbolista nacido en Necoclí, Antioquia, vestirá nuevamente una camiseta del fútbol colombiano, pues antes de su travesía por Europa, hasta el año 2009 vistió los colores rojo y azul del Deportivo Independiente Medellín. A partir del segundo semestre de ese mismo año, en el Udinese comenzó el recorrido de Cuadrado en el Viejo Continente.

Con una foto de sus primeros partidos en Italia comienza un carrete de imágenes con las que el antioqueño se despide de su paso por las ligas europeas. “Después de casi 20 años en Europa. No se que escribir”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Simplemente gracias a cada club que me permitió crecer como jugador y persona, en especial a la vecchia signora donde pasé el mayor tiempo de mi carrera , gracias ITALIA, estaré siempre agradecido”, agregó Cuadrado.

Lea también: Tres clubes del fútbol colombiano se interesan en Juan Guillermo Cuadrado

En su sentida carta en redes, el extremo terminó con una cita bíblica. “Efesios 3:20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros”, concluyó.